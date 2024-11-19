Какие новые отношения будут выстраиваться с бизнесом в Украине

Безопасность ведения бизнеса и снижение давления от всех государственных институтов, которые контролируют деятельность других, а не сами создают добавленную стоимость, станет вторым главным фактором новой экономической политики, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время представления Плана устойчивости.

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Владимир Зеленский Президент Украины Благоприятность украинской юрисдикции, привлечения инвестиций неотделимы от защищенности каждого "белого" бизнеса в Украине.

В то же время третий фактор, который назвал президент, касается честности между бизнесом и государством, ведь Украина заинтересована в легальной занятости и детенизации бизнеса.

Мы понимаем, что этого нельзя достичь только силовыми мерами, но нужен еще и стимул для детенизации. Нужно качественное и не чрезмерное регулирование государством общественных отношений,

– добавляет Зеленский.

Обратите внимание! Президент напомнил, что именно внутренними ресурсами Украина обеспечивает Силы Обороны, а потому все уплаченные налоги – это зарплаты воинов.