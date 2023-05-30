Польща закриває кордон для вантажівок з Росії та Білорусі: коли запровадять рішення

Фури з Росії та Білорусі більше не зможуть заїжджати на територію Польщі. Місцевий міністр МВС вже підписав відповідне рішення.

Окупанти та їх посіпаки нарвалися на чергові обмеження. Цього разу вони стосуються руху їхніх вантажівок у Європу.

Цікаво Переїзд не допоміг: російська ракета вдруге знищила бізнес тернополянки

Польща закриває кордон для фур росіян та білорусів

Глава МВС та адміністрації Польщі Маріуш Камінський вчора підписав розпорядження про те, що вантажівки з Росії та Білорусі більше не зможуть курсувати через польсько-білоруський кордон. Рішення набуває чинності вже з 1 червня.

Повідомляється, що скасувати дію цього рішення може лише "спеціальне розпорядження". Польща не пропускатиме наступний транспорт, який зареєстрований у Росії та Білорусі:

вантажні автомобілі;

сідельні тягачі;

причепи;

напівпричепи.

Раніше також повідомлялося про те, що Україна може запровадити спеціальне мито на алкогольні вироби з Грузії та Вірменії. Причина – сприяння російським окупантам.