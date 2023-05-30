Оккупанты и их друзья нарвались на очередные ограничения. На этот раз они касаются движения их грузовиков в Европу.

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Польша закрывает границу для фур россиян и белорусов

Глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминский вчера подписал распоряжение о том, что грузовики из России и Белоруссии больше не смогут курсировать через польско-белорусскую границу. Решение вступает в силу уже с 1 июня.

Сообщается, что отменить действие этого решения может только "специальное распоряжение". Польша не будет пропускать следующий транспорт, зарегистрированный в России и Беларуси:

грузовые автомобили;

седельные тягачи;

прицепы;

полуприцепы.

Ранее также сообщалось о том, что Украина может ввести специальную пошлину на алкогольные изделия из Грузии и Армении. Причина – содействие российским оккупантам.