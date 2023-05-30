Окупанти та їх посіпаки нарвалися на чергові обмеження. Цього разу вони стосуються руху їхніх вантажівок у Європу.

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Польща закриває кордон для фур росіян та білорусів

Глава МВС та адміністрації Польщі Маріуш Камінський вчора підписав розпорядження про те, що вантажівки з Росії та Білорусі більше не зможуть курсувати через польсько-білоруський кордон. Рішення набуває чинності вже з 1 червня.

Повідомляється, що скасувати дію цього рішення може лише "спеціальне розпорядження". Польща не пропускатиме наступний транспорт, який зареєстрований у Росії та Білорусі:

вантажні автомобілі;

сідельні тягачі;

причепи;

напівпричепи.

Раніше також повідомлялося про те, що Україна може запровадити спеціальне мито на алкогольні вироби з Грузії та Вірменії. Причина – сприяння російським окупантам.