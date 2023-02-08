62% українців хочуть зниження податків для бізнесу після війни

Більшість українців вважає, що для якнайшвидшого повоєнного відновлення уряд має знизити податки. Все задля того, щоб підприємці могли активніше створювати робочі місця.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

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28% опитаних переконані, що уряд має посилити нагляд за економікою, щоб підприємці та працівники платили більше податків до бюджету, а уряд витрачав їх на потреби розвитку країни.

Ще 10% українців відповіли "важко відповісти/не знаю" на запитання "Що має зробити уряд для швидкого післявоєнного відновлення України?".

Українці хочуть, щоб уряд знизив податки після закінчення війни / Інфографіка CASE

Довідка: дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у грудні 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондента віком від 18 років та старше. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Які зараз діють податки для бізнесу

Єдиний податок

Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).

ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Розмір ЄСВ

Для ФОПів 3 групи складає 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становить 4 422 гривні за кожен квартал року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.