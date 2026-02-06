Скандальне ПДВ для ФОПів: Україна не хоче вводити податок і пропонує альтернативу, – Bloomberg

Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий закон, якого вимагає Міжнародний валютний фонд як умови для отримання понад 8 мільярдів доларів. Пропонують кілька варіантів, на які може погодитися бізнес.

Чому Україна передумала вводити жорсткі податки для ФОПів?

За вимогою МВФ, платниками податку на додану вартість мали стати всі ФОПи 2-3 груп за певних уомв, повідомляє Bloomberg.

Зараз Міністерство фінансів завершує роботу над цим законопроєктом, але проти нього виступають президент Володимир Зеленський , прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та багато законодавців.

Початковий план полягав у тому, щоб в Україні запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад один мільйон гривень (понад 23 000 доларів). Хоча спочатку Київ погодився на цей крок, різка громадська критика спонукала чиновників переглянути свою позицію.

Зеленський особисто дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за згоду на такі непопулярні умови. Міністерство Марченка тепер планує пом'якшити законопроєкт, запропонувавши підвищити поріг доходів від ПДВ до двох або чотирьох мільйонів,

Українська влада схиляється до чотирикратного збільшення, повідомив Bloomberg Давид Арахамія, який очолює франкцію "Слуга народу".

Що відомо про зміни для ФОП та ймовірні наслідки?