Чи зміниться розмір податків з 1 березня: чого чекати ФОПам

Вже цьогоріч набули чинності численні зміни для підприємців, що охоплюють також й податкові аспекти. Про те, чого чекати ФОПам у березні, читайте далі.

Чи зміниться розмір Єдиного податку

Як відомо, сума Єдиного податку фіксується 1 січня та діє впродовж всього року. Тому в березні ФОПи платитимуть такі ж суми, як і у попередні місяці:

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1 група – 302 гривні на місяць;

2 група – 1 420 гривень на місяць;

3 група – 5% від обороту.

Яким буде розмір ЄСВ

ФОПи 1 та 2 груп з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії, можуть сплачувати ЄП за власним бажанням.

Як відомо, Єдиний соціальний внесок – це страховий платіж. Він потрібен, аби застраховані особи змогли отримати соціальну допомогу у випадку безробіття, захворювань, для пенсійних виплат та у інших випадках. Він залежить від розміру мінімальної зарплати.

На час воєнного стану та 12 місяців після його завершення сплата ЄСВ є добровільною, але в разі несплати за визначений період не буде нарахований страховий стаж.

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні складає 7 100 гривень. Проте з 1 квітня виросте – до 8 000 гривень. Відповідно, до квітня Єдиний соціальний внесок буде складати 1 562 гривні на місяць, а потім – 1760 гривень.

Коли повернуться податкові перевірки

У 2024 році податкова служба відновлює документальні перевірки, тож підприємців закликають уникати ігнорування використання РРО.

Перевірки більше будуть стосуватися тих, хто працює з ПДВ, але до них закликають підготуватися усіх підприємців.

Податкові інспектори матимуть можливість перевіряти платіжні документи та чеки за значний проміжок часу і накладати штрафи за порушення.