Чи зміниться розмір Єдиного податку
Як відомо, сума Єдиного податку фіксується 1 січня та діє впродовж всього року. Тому в березні ФОПи платитимуть такі ж суми, як і у попередні місяці:
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- 1 група – 302 гривні на місяць;
- 2 група – 1 420 гривень на місяць;
- 3 група – 5% від обороту.
З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні складає 7 100 гривень. Проте з 1 квітня виросте – до 8 000 гривень. Відповідно, до квітня Єдиний соціальний внесок буде складати 1 562 гривні на місяць, а потім – 1760 гривень.
Коли повернуться податкові перевірки
У 2024 році податкова служба відновлює документальні перевірки, тож підприємців закликають уникати ігнорування використання РРО.
Податкові інспектори матимуть можливість перевіряти платіжні документи та чеки за значний проміжок часу і накладати штрафи за порушення.