Изменится ли размер Единого налога
Как известно, сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. Поэтому в марте ФЛП будут платить такие же суммы, как и в предыдущие месяцы:
Читайте также:Если налоговая не приняла декларацию: как ФЛП еще могут ее отредактировать
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.
С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 гривен. Однако с 1 апреля вырастет – до 8 000 гривен. Соответственно, до апреля Единый социальный взнос будет составлять 1 562 гривны в месяц, а затем – 1 760 гривен.
Когда вернутся налоговые проверки
В 2024 году налоговая служба возобновляет документальные проверки, поэтому предпринимателей призывают избегать игнорирования использования РРО.
Налоговые инспекторы будут иметь возможность проверять платежные документы и чеки за значительный промежуток времени и накладывать штрафы за нарушения.