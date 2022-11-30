Податки для ФОПів: скільки платитимуть підприємці з 1 грудня
В Україні розмір податків для підприємців прив'язаний до мінімальної зарплати. Також у зв'язку з воєнним станом, уряд перевів ФОПів на добровільну сплату податків, однак є один нюанс.
Розмір податків для ФОПів з 1 грудня
З 1 грудня зросте прожитковий мінімум, а от мінімальна зарплата залишиться без змін. Вона як і в попередні місяці складатиме 6 700 гривень.
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Відповідно Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становитиме 1 474 гривень – 22% від мінімальної зарплати.
- ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.
- Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6 700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.
Зауважте, що з 1 березня ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не буде нараховуватись страховий стаж для призначення пенсії. Нагадаємо, що з наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно буде накопичити не менше, ніж 20 років стажу.
Разом з тим для ФОПів є й позитивні новини. Уряд не планує найближчим часом скасовувати добровільну сплату ЄСВ. Про це розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Ми не плануємо до кінця війни це змінювати. Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати.