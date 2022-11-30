Розмір податків для ФОПів з 1 грудня

З 1 грудня зросте прожитковий мінімум, а от мінімальна зарплата залишиться без змін. Вона як і в попередні місяці складатиме 6 700 гривень.

Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак

Відповідно Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становитиме 1 474 гривень – 22% від мінімальної зарплати.

ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.

Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6 700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.

Зауважте, що з 1 березня ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не буде нараховуватись страховий стаж для призначення пенсії. Нагадаємо, що з наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно буде накопичити не менше, ніж 20 років стажу.

Разом з тим для ФОПів є й позитивні новини. Уряд не планує найближчим часом скасовувати добровільну сплату ЄСВ. Про це розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ми не плануємо до кінця війни це змінювати. Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати.

Важливо! У Раді нещодавно зареєстрували законопроєкт, який дозволить ФОПам-спрощенцям третьої групи автоматично сплачувати податки та подавати звітність. Детально про це – розповідали тут.