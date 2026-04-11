До дедлайну лічені дні: коли ФОПам необхідно сплатити податки у квітні

Фізичні особи-підприємці мають вчасно сплачувати податки, щоб не отримати штрафів від податкової. Важливий дедлайн щодо перерахувань обов'язкових зборів для ФОПів 1 – 3 групи настає у квітні 2026 року.

Коли останній день для ФОПів 1 та 2 групи?

ФОПи, які відносяться до 1 та 2 груп, мають сплатити єдиний податок та військовий збір за квітень. Також обов'язково внести соціальний внесок за І квартал 2026 року, повідомляє ДПС.

Останній день сплати податків для підприємців – 20 квітня.

Ставки податків різняться залежно від групи ФОП. Зокрема, суми єдиного податку такі:

для ФОПів першої групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 332,80 гривень ;

; для ФОПів другої групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 729,40 гривень.

Військовий збір для обох груп складає 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,70 гривні.

Сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) за І квартал становить 22% від мінімальної зарплати за період з січня по березень. Це виходить 5 707,02 гривні.

Зауважте! Податкову декларацію ФОПам 1 та 2 групи необхідно подавати один раз на рік. Її вимагають протягом 60 днів після закінчення звітного року. Відповідно звітувати потрібно буде у січні 2027 року.

Коли платити податки ФОПам 3 групи?

Підприємці, які знаходяться на 3 групі спрощеної системи, теж зобов'язані перерахувати кошти податковій у квітні. Для них дедлайн щодо сплати єдиного соціального внеску настане 20 квітня.

Єдиний податок та військовий збір ФОПи 3 групи можуть сплатити за І квартал 2026 року до 20 травня.

Водночас ставки податків для цієї групи дещо інші:

для єдиного податку – 5% від доходу за звітний період;

для військового збору – 1% від доходу.

ФОПам на 3 групі потрібно подати декларацію щодо сплати єдиного податку з 1 квітня по 11 травня. Вона має містити суму прибутку, яку підприємець отримав у січні – березні 2026 року та суму відрахованих податків.

Важливо! З квітня ФОПи, які займаються охоронною діяльністю, але вчасно не перейшли на загальну систему оподаткування, можуть втратити право працювати на єдиному податку. Через зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи, їх автоматично переведуть на загальне оподаткування.

