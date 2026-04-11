До дедлайну лічені дні: коли ФОПам необхідно сплатити податки у квітні
- ФОПи 1 та 2 груп повинні сплатити податки до 20 квітня, а для ФОПів 3 групи дедлайн настає 20 травня.
- Ставки податків залежать від групи: для ФОПів 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму, для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, а для 3 групи – 5% від доходу.
Фізичні особи-підприємці мають вчасно сплачувати податки, щоб не отримати штрафів від податкової. Важливий дедлайн щодо перерахувань обов'язкових зборів для ФОПів 1 – 3 групи настає у квітні 2026 року.
Коли останній день для ФОПів 1 та 2 групи?
ФОПи, які відносяться до 1 та 2 груп, мають сплатити єдиний податок та військовий збір за квітень. Також обов'язково внести соціальний внесок за І квартал 2026 року, повідомляє ДПС.
Дивіться також Скільки платити ЄСВ щомісяця, аби зараховувався стаж у 2026 році
Останній день сплати податків для підприємців – 20 квітня.
Ставки податків різняться залежно від групи ФОП. Зокрема, суми єдиного податку такі:
- для ФОПів першої групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 332,80 гривень;
- для ФОПів другої групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 729,40 гривень.
Військовий збір для обох груп складає 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,70 гривні.
Сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) за І квартал становить 22% від мінімальної зарплати за період з січня по березень. Це виходить 5 707,02 гривні.
Зауважте! Податкову декларацію ФОПам 1 та 2 групи необхідно подавати один раз на рік. Її вимагають протягом 60 днів після закінчення звітного року. Відповідно звітувати потрібно буде у січні 2027 року.
Коли платити податки ФОПам 3 групи?
Підприємці, які знаходяться на 3 групі спрощеної системи, теж зобов'язані перерахувати кошти податковій у квітні. Для них дедлайн щодо сплати єдиного соціального внеску настане 20 квітня.
Єдиний податок та військовий збір ФОПи 3 групи можуть сплатити за І квартал 2026 року до 20 травня.
Водночас ставки податків для цієї групи дещо інші:
- для єдиного податку – 5% від доходу за звітний період;
- для військового збору – 1% від доходу.
ФОПам на 3 групі потрібно подати декларацію щодо сплати єдиного податку з 1 квітня по 11 травня. Вона має містити суму прибутку, яку підприємець отримав у січні – березні 2026 року та суму відрахованих податків.
Важливо! З квітня ФОПи, які займаються охоронною діяльністю, але вчасно не перейшли на загальну систему оподаткування, можуть втратити право працювати на єдиному податку. Через зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи, їх автоматично переведуть на загальне оподаткування.
Які помилки роблять ФОПи найчастіше у 2026 році?
Навіть незначні помилки можуть обернутися для підприємців проблемами з податковою. Часто ФОПи перевищують ліміти доходу, не обирають єдиний податок при реєстрації або втрачають свій статус через борги чи порушення. Також ризики виникають, якщо вчасно не зареєструватися платником ПДВ у випадках, коли це є обов’язковим.
Поширеними залишаються і помилки у звітності: підприємці інколи не подають декларації через відсутність доходу, не зберігають первинні документи або забувають про обов’язкові форми. Також проблеми виникають через ігнорування вимог щодо використання РРО чи ПРРО.
Не менш важливі й фінансові нюанси: платежі мають відповідати заявленим КВЕДам, а податки – сплачуватися за правильними реквізитами. Змішування особистих і бізнес-коштів, робота з порушенням правил або некоректне закриття ФОП також можуть призвести до штрафів і додаткових перевірок.