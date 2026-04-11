11 квітня, 16:30
До дедлайну лічені дні: коли ФОПам необхідно сплатити податки у квітні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ФОПи 1 та 2 груп повинні сплатити податки до 20 квітня, а для ФОПів 3 групи дедлайн настає 20 травня.
  • Ставки податків залежать від групи: для ФОПів 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму, для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, а для 3 групи – 5% від доходу.

Фізичні особи-підприємці мають вчасно сплачувати податки, щоб не отримати штрафів від податкової. Важливий дедлайн щодо перерахувань обов'язкових зборів для ФОПів 1 – 3 групи настає у квітні 2026 року.

Коли останній день для ФОПів 1 та 2 групи? 

ФОПи, які відносяться до 1 та 2 груп, мають сплатити єдиний податок та військовий збір за квітень. Також обов'язково внести соціальний внесок за І квартал 2026 року, повідомляє ДПС.

Дивіться також Скільки платити ЄСВ щомісяця, аби зараховувався стаж у 2026 році 

Останній день сплати податків для підприємців  – 20 квітня

Ставки податків різняться залежно від групи ФОП. Зокрема, суми єдиного податку такі: 

  • для ФОПів першої групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 332,80 гривень;
  • для ФОПів другої групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 729,40 гривень

Військовий збір для обох груп складає 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,70 гривні

Сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) за І квартал становить 22% від мінімальної зарплати за період з січня по березень. Це виходить 5 707,02 гривні

Зауважте! Податкову декларацію ФОПам 1 та 2 групи необхідно подавати один раз на рік. Її вимагають протягом 60 днів після закінчення звітного року. Відповідно звітувати потрібно буде у січні 2027 року.

Коли платити податки ФОПам 3 групи? 

Підприємці, які знаходяться на 3 групі спрощеної системи, теж зобов'язані перерахувати кошти податковій у квітні. Для них дедлайн щодо сплати єдиного соціального внеску настане 20 квітня. 

Єдиний податок та військовий збір ФОПи 3 групи можуть сплатити за І квартал 2026 року до 20 травня. 

Водночас ставки податків для цієї групи дещо інші:  

  • для єдиного податку – 5% від доходу за звітний період;
  • для військового збору –  1% від доходу.

ФОПам на 3 групі потрібно подати декларацію щодо сплати єдиного податку з 1 квітня по 11 травня. Вона має містити суму прибутку, яку підприємець отримав у січні – березні 2026 року та суму відрахованих податків. 

Важливо! З квітня ФОПи, які займаються охоронною діяльністю, але вчасно не перейшли на загальну систему оподаткування, можуть втратити право працювати на єдиному податку. Через зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи, їх автоматично переведуть на загальне оподаткування. 

Які помилки роблять ФОПи найчастіше у 2026 році? 

  • Навіть незначні помилки можуть обернутися для підприємців проблемами з податковою. Часто ФОПи перевищують ліміти доходу, не обирають єдиний податок при реєстрації або втрачають свій статус через борги чи порушення. Також ризики виникають, якщо вчасно не зареєструватися платником ПДВ у випадках, коли це є обов’язковим.

  • Поширеними залишаються і помилки у звітності: підприємці інколи не подають декларації через відсутність доходу, не зберігають первинні документи або забувають про обов’язкові форми. Також проблеми виникають через ігнорування вимог щодо використання РРО чи ПРРО.

  • Не менш важливі й фінансові нюанси: платежі мають відповідати заявленим КВЕДам, а податки – сплачуватися за правильними реквізитами. Змішування особистих і бізнес-коштів, робота з порушенням правил або некоректне закриття ФОП також можуть призвести до штрафів і додаткових перевірок.