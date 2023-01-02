Податки для ФОПів у січні: скільки платитимуть підприємці
У січня розмір податків для підприємців залишився без змін, адже не змінились показники, котрі до нього прив'язні. Детальніше про суми для кожної групи, читайте далі.
Податки для ФОПів у січні
Єдиний податок
Єдиний податок для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).
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Для 2 групи ЄП складає 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень). ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.Зверніть увагу!
Ліміти річного доходу
Ліміт доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування – це гранична межа заробітку ФОПа, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Показник прив'язаний до мінімальної зарплати.
- Для 1 групи – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати;
- 2 групи – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати;
- 3 групи (однаково для платників та неплатників ПДВ) – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок.