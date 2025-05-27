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27 травня, 22:02
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Дві галузі, які сплатили найбільше податків до держбюджету

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Переробна промисловість та оптова й роздрібна торгівля становлять найбільшу частку надходжень до бюджету України, по 17,2% кожна.
  • Найбільше зростання сплати податків у 2025 році зафіксовано в переробній промисловості на 43,4% та постачанні електроенергії на 43,5%. 

У перші чотири місяці 2025 року підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України – по 17,2% кожна.

Сплата податків

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

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Серед інших галузей, які суттєво поповнили бюджет, були:

  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,8%;
  • фінансова та страхова діяльність – 9,6%.

Де зростання найбільше

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, найбільше зростання сплати податків зафіксовано в таких галузях:

  • переробна промисловість – на 43,4% (+34 мільярди гривень);  
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 30,8% (+26,3  мільярда гривень);
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 30,4% (+17,8  мільярдів гривень);
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 43,5% (+12,5  мільярдів гривень).
    ASPI News

Кравченко зазначив, що ці галузі стабільно підтримують економіку та демонструють впевнене зростання, подякувавши платникам податків за сумлінну працю