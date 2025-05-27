Уплата налогов

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

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Среди других отраслей, которые существенно пополнили бюджет, были:

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,8%;

финансовая и страховая деятельность – 9,6%.

Где рост больше всего

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в таких отраслях:

перерабатывающая промышленность – на 43,4% (+34 миллиарда гривен);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 30,8% (+26,3 миллиарда гривен);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – на 30,4% (+17,8 миллиардов гривен);

поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 43,5% (+12,5 миллиардов гривен).

ASPI News

Кравченко отметил, что эти отрасли стабильно поддерживают экономику и демонстрируют уверенный рост, поблагодарив налогоплательщиков за добросовестный труд