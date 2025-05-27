Уплата налогов
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает 24 Канал.
Смотрите также Лимиты для ФЛП 2 группы в июне 2025 года: что нужно знать
Среди других отраслей, которые существенно пополнили бюджет, были:
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,8%;
- финансовая и страховая деятельность – 9,6%.
Где рост больше всего
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в таких отраслях:
- перерабатывающая промышленность – на 43,4% (+34 миллиарда гривен);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 30,8% (+26,3 миллиарда гривен);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – на 30,4% (+17,8 миллиардов гривен);
- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 43,5% (+12,5 миллиардов гривен).
ASPI News
Кравченко отметил, что эти отрасли стабильно поддерживают экономику и демонстрируют уверенный рост, поблагодарив налогоплательщиков за добросовестный труд