Сплата податків

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

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Серед інших галузей, які суттєво поповнили бюджет, були:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,8%;

фінансова та страхова діяльність – 9,6%.

Де зростання найбільше

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, найбільше зростання сплати податків зафіксовано в таких галузях:

переробна промисловість – на 43,4% (+34 мільярди гривень);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 30,8% (+26,3 мільярда гривень);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 30,4% (+17,8 мільярдів гривень);

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 43,5% (+12,5 мільярдів гривень).

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Кравченко зазначив, що ці галузі стабільно підтримують економіку та демонструють впевнене зростання, подякувавши платникам податків за сумлінну працю