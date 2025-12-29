Нові податки на електрокари в Україні будуть вже з 1 січня: що зміниться
- З 1 січня 2026 року в Україні запровадять ПДВ на електромобілі, оскільки пільги на імпорт не були продовжені.
- У 2025 році пільговий режим передбачає звільнення від ПДВ та ввізного мита, але акциз залишається.
В Україні діють пільги на електромобілі, проте з 1 січня 2026 року один з податків повернеться. Попри спроби депутатів продовжити пільги, рішення не підтримали, тож українцям доведеться платити.
Які податки на електрокари запровадили?
З 1 січня 2026 року в Україні запровадять ПДВ на електрокари, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".
Так звана податкова пільга на імпорт електромобілів завжди мала певний термін дії. Тобто з 2018 року в законі кожного разу був прописаний кінцевий термін її застосування. Майже щороку її або продовжували на рік, або відразу на кілька років. Цього разу пільгу просто не продовжили,
– розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.
Тому з 1 січня пільгове оподаткування зміниться. Проте варто пам’ятати, що мова не йде про повне скасування пільг, а лише про автоматичне донарахування податку на додану вартість.
Зауважте! У 2025 році пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.
Хто виступив за скасування пільг?
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільга на імпорт електромобілів не буде продовжена на наступний рік.
За його словами, "лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 мільярдів гривень – стільки ж, скільки ми додатково збираємо з банків".
Наскільки електромобілі популярні в Україні?
У листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, де електромобілі складають 60%. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona та NISSAN Rogue.
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.
Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.