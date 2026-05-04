OnlyFans годує бюджет: українські моделі заплатили понад 70 мільйонів гривень податків

Українські автори контенту на платформі OnlyFans за кілька років перерахували до державного бюджету понад 70 мільйонів гривень податків. Такі дані податкова отримала від британської сторони, де зареєстрована материнська компанія сервісу.

Як в Україні стягнули податки з моделей OnlyFans?

Йдеться про понад 5,4 тисячі громадян України, які у 2020 – 2022 роках працювали на платформі, використовуючи більш як 7 тисяч акаунтів у юрисдикції Великобританії та Північної Ірландії. Інформацію передала компанія Fenix International Ltd, пише експерт з митних і податкових питань Євген Плінський.

Дивіться також Щоб не було питань від податової: хто має декларувати криптовалюту в Україні

Активна фаза декларування доходів почалася значно пізніше:

У період із жовтня 2024 року до квітня 2026 року автори подали близько 900 декларацій.

У них задекларовано 396,1 мільйонів гривень доходів, з яких нараховано 77,3 мільйонів гривень податків, включно з військовим збором.

Фактично до бюджету вже надійшло 75,7 мільйонів гривень.

Водночас статистика показує значний розрив: із понад 5 тисяч зареєстрованих авторів лише близько 20% офіційно задекларували доходи. Це означає, що податкова має потенційно ширше поле для донарахувань.

За даними журналістів, контролюючі органи вже використовують інформацію від британської сторони для перевірок і нарахування податків іншим авторам. У деяких випадках це призводить до судових рішень.

Наприклад, нещодавно П’ятий апеляційний адміністративний суд м. Одеси залишив чинним рішення про донарахування податкових зобов’язань Сухановій Марії Борисівні на 1,7 мільйона гривень за отримання доходу на OnlyFans у розмірі майже 200 тисяч доларів,

– розповів Плінський.

Що це означає?

Ця ситуація демонструє нову реальність для цифрової економіки: доходи з міжнародних платформ більше не залишаються поза увагою держави. Обмін податковою інформацією між країнами дозволяє:

відстежувати прибутки за кордоном

виявляти незадекларовані доходи

посилювати контроль над фрилансом і креативною економікою

OnlyFans у цьому випадку – лише приклад ширшого тренду, який стосується також YouTube, TikTok та інших платформ.

Зауважте! Історія з OnlyFans показує: епоха "сірих" доходів із міжнародних платформ завершується. Держава отримує доступ до даних і поступово виводить цей сегмент у легальне поле.

Як моделі OnlyFans судяться з податковою?

Станом на початок квітня 2026 року зафіксовано щонайменше 27 справ, у яких позивачі змогли повністю або частково скасувати санкції від Державної податкової служби, пише Опендатабот.

Загалом таких судових процесів було 94, і майже третина завершилась перемогою авторів контенту. Лише цього року суди вже винесли 13 рішень на їхню користь, із яких п’ять – у лютому, що стало рекордом:

У більшості випадків (92%) суди ставали на бік позивачів через порушення з боку податкової.

Найпоширеніша проблема – направлення документів на застарілі адреси. Хоча листи поверталися, перевірки все одно проводилися, що було незаконним разом із нарахованими штрафами.

Також податкова часто використовувала листи від британських органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd (власника OnlyFans).

Проте суди підкреслюють: такі документи можуть бути лише підставою для перевірки, але не доказом доходів. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування вважаються необґрунтованими.

Як оподатковуються доходи, отримані від платформи OnlyFans?

Державна податкова служба звернула особливу увагу на популярну в Україні платформу OnlyFans. Компанія Fenix International Ltd, яка є її власником, була змушена поділитися інформацією про доходи українців. Про те, як законодавчо регулюється робота кріейторів і чи законна вона, розповів адвокат, керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу.

Згідно з Конвенцією між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування, доходи українців від OnlyFans за створення контенту платяться за місцем резидентства особи.

Iван Мудраченко Керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Fenix International Ltd виступає платформою, яка здійснює виплати творцям контенту на основі договору надання послуг. Ці послуги надаються нерезидентами, і вони не підпадають під оподаткування в UK, оскільки не створюють постійного представництва, і діяльність не вважається здійсненою на території Великої Британії. Тож доходи, отримані від платформи, мають бути оподатковані виключно в Україні.

Тому моделі OnlyFans платять податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. Для українців без ФОП податок становить 18% від доходу, а військовий збір – 5%. Але якщо користувачі зареєструють ФОП третьої групи за спрощеною системою оподаткування, то податковий тиск буде нижчим.

Важливо! Податки в Україні можуть не платити моделі, які не є податковими резидентами, тобто живуть 183 і більше днів за кордоном і можуть підтвердити це документально.

Як зауважив Іван Мудраченко, відповідальність за несплату податків передбачає штрафи. Суми можуть сягати суттєвих процентів від несплаченої суми податку – від 25 до 50%. Іншим покаранням може бути пеня за кожен день прострочення. Адвокат зазначив, що це 100 – 120% річних облікової ставки НБУ.

Серед інших санкцій – блокування рахунків, арешт майна, обмеження виїзду за кордон. Кримінальна відповідальність за статтею 212 ККУ настає в разі розміру ухилення від сплати податків від 4,542 мільйона гривень. Замороження рахунків чи карт порушника в банках може відбуватися як наслідок фінансового моніторингу підозрілих транзакцій.

Що ще відомо про OnlyFans в Україні?