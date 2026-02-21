Усього 10% від доходів: де в Європі найнижчі податки

Більшість жителів країн Європи сплачують високі податки зі своїх доходів, подекуди віддаючи державі понад половину заробленого. Однак деякі східні країни встановили найнижчі ставки.

Де високі податки в Європі?

Дані нового дослідження Tax Foundation свідчать, що у 2026 році податки у Європі коливаються від 10% до понад 60%, пише Euronews.

Найвища ставка наразі діє у Данії. У цій країні уряд підняв податки на доходи для фізичних осіб аж до 60,5%. Таку суму мають сплачувати усі, хто заробляє понад 375 тисяч євро на рік

Однак і в інших державах показники високі. Наприклад, ще у 6 європейських державах діють ставки понад 50%:

Франція (55,4%);

Бельгія (53,5%);

Австрія (55%);

Іспанія (54%);

Португалія (53%);

та Швеція (52,3%).

Недалеко від цього рівня відійшли Нідерланди та Словенія.

У 19 країнах Євросоюзу максимальна ставка оподаткування перевищує 40%.

Зокрема, дев'ять з них встановили верхню межу податків від 40% до 48%. Такі ставки діють:

у Великій Британії;

Італії;

Німеччині;

Греції;

Фінляндії;

Ісландії;

Люксембурзі;

Ірландії;

та Туреччині.

Варто знати! В середньому максимальна ставка податку на доходи по Європі сягає 38,5%.

Де найнижчі податки у Європі?

Втім, ставки оподаткування значно відрізняються у Східній Європі, де й доходи населення й бізнесу скромніші, ніж у найбільш розвинених економік континенту.

Найнижчі податки у Європі наразі встановили дві держави:

Румунія;

та Болгарія.

У них податок на доходи фізичних осіб становить усього 10%.

Окрім них, ставка нижча за 25% діє у шести європейських країнах. які вважаються державами із лояльним оподаткуванням, пише Finteco. Зокрема:

у Молдові;

Чехії;

Угорщині;

Естонії;

Грузії.

Важливо! До групи лояльних зараховують також Україну, де ставка податку на доходи складає 19,5%.

Чи планують податкові зміни в Україні?