Усього 10% від доходів: де в Європі найнижчі податки
- У 2026 році Данія матиме найвищу податкову ставку в Європі, яка сягає 60,5% для доходів понад 375 тисяч євро.
- Найнижчі податки в Європі встановлено в Румунії та Болгарії, де ставка податку на доходи фізичних осіб становить 10%.
Більшість жителів країн Європи сплачують високі податки зі своїх доходів, подекуди віддаючи державі понад половину заробленого. Однак деякі східні країни встановили найнижчі ставки.
Де високі податки в Європі?
Дані нового дослідження Tax Foundation свідчать, що у 2026 році податки у Європі коливаються від 10% до понад 60%, пише Euronews.
Найвища ставка наразі діє у Данії. У цій країні уряд підняв податки на доходи для фізичних осіб аж до 60,5%. Таку суму мають сплачувати усі, хто заробляє понад 375 тисяч євро на рік
Однак і в інших державах показники високі. Наприклад, ще у 6 європейських державах діють ставки понад 50%:
- Франція (55,4%);
- Бельгія (53,5%);
- Австрія (55%);
- Іспанія (54%);
- Португалія (53%);
- та Швеція (52,3%).
Недалеко від цього рівня відійшли Нідерланди та Словенія.
У 19 країнах Євросоюзу максимальна ставка оподаткування перевищує 40%.
Зокрема, дев'ять з них встановили верхню межу податків від 40% до 48%. Такі ставки діють:
- у Великій Британії;
- Італії;
- Німеччині;
- Греції;
- Фінляндії;
- Ісландії;
- Люксембурзі;
- Ірландії;
- та Туреччині.
Варто знати! В середньому максимальна ставка податку на доходи по Європі сягає 38,5%.
Де найнижчі податки у Європі?
Втім, ставки оподаткування значно відрізняються у Східній Європі, де й доходи населення й бізнесу скромніші, ніж у найбільш розвинених економік континенту.
Найнижчі податки у Європі наразі встановили дві держави:
- Румунія;
- та Болгарія.
У них податок на доходи фізичних осіб становить усього 10%.
Окрім них, ставка нижча за 25% діє у шести європейських країнах. які вважаються державами із лояльним оподаткуванням, пише Finteco. Зокрема:
- у Молдові;
- Чехії;
- Угорщині;
- Естонії;
- Грузії.
Важливо! До групи лояльних зараховують також Україну, де ставка податку на доходи складає 19,5%.
Чи планують податкові зміни в Україні?
Майбутні податкові зміни можуть передбачати збереження військового збору на постійній основі. Це означає, що його сплату не скасують навіть після завершення війни. Про таку можливість повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, відповідну норму можуть включити до консолідованого податкового законопроєкту.
Військовий збір в Україні діє з 2014 року, його запровадили після анексії Росією Криму та частини Донецької й Луганської областей. Тоді ставка становила 1,5% і застосовувалася до всіх платників податків.
Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підхід до збору переглянули. У жовтні 2024 року його розмір підвищили до 5%. Водночас для військовослужбовців ставку залишили незмінною – на рівні 1,5%.