21 лютого, 20:03
Усього 10% від доходів: де в Європі найнижчі податки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2026 році Данія матиме найвищу податкову ставку в Європі, яка сягає 60,5% для доходів понад 375 тисяч євро.
  • Найнижчі податки в Європі встановлено в Румунії та Болгарії, де ставка податку на доходи фізичних осіб становить 10%.

Більшість жителів країн Європи сплачують високі податки зі своїх доходів, подекуди віддаючи державі понад половину заробленого. Однак деякі східні країни встановили найнижчі ставки.

Де високі податки в Європі? 

Дані нового дослідження Tax Foundation свідчать, що у 2026 році податки у Європі коливаються від 10% до понад 60%, пише Euronews.

Найвища ставка наразі діє у Данії. У цій країні уряд підняв податки на доходи для фізичних осіб аж до 60,5%. Таку суму мають сплачувати усі, хто заробляє понад 375 тисяч євро на рік 

Однак і в інших державах показники високі. Наприклад, ще у 6 європейських державах діють ставки понад 50%:

  • Франція (55,4%);
  • Бельгія (53,5%);
  • Австрія (55%);
  • Іспанія (54%);
  • Португалія (53%);
  • та Швеція (52,3%). 

Недалеко від цього рівня відійшли Нідерланди та Словенія. 

У 19 країнах Євросоюзу максимальна ставка оподаткування перевищує 40%.

Зокрема, дев'ять з них встановили верхню межу податків від 40% до 48%. Такі ставки діють: 

  • у Великій Британії;
  • Італії;
  • Німеччині;
  • Греції;
  • Фінляндії;
  • Ісландії;
  • Люксембурзі;
  • Ірландії;
  • та Туреччині.

Варто знати! В середньому максимальна ставка податку на доходи по Європі сягає 38,5%. 

Де найнижчі податки у Європі? 

Втім, ставки оподаткування значно відрізняються у Східній Європі, де й доходи населення й бізнесу скромніші, ніж у найбільш розвинених економік континенту. 

Найнижчі податки у Європі наразі встановили дві держави: 

  • Румунія;
  • та Болгарія. 

У них податок на доходи фізичних осіб становить усього 10%.

Окрім них, ставка нижча за 25% діє у шести європейських країнах. які вважаються державами із лояльним оподаткуванням, пише Finteco. Зокрема: 

  • у Молдові;
  • Чехії;
  • Угорщині;
  • Естонії;
  • Грузії. 

Важливо! До групи лояльних зараховують також Україну, де ставка податку на доходи складає 19,5%. 

Чи планують податкові зміни в Україні? 

  • Майбутні податкові зміни можуть передбачати збереження військового збору на постійній основі. Це означає, що його сплату не скасують навіть після завершення війни. Про таку можливість повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, відповідну норму можуть включити до консолідованого податкового законопроєкту.

  • Військовий збір в Україні діє з 2014 року, його запровадили після анексії Росією Криму та частини Донецької й Луганської областей. Тоді ставка становила 1,5% і застосовувалася до всіх платників податків.

  • Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підхід до збору переглянули. У жовтні 2024 року його розмір підвищили до 5%. Водночас для військовослужбовців ставку залишили незмінною – на рівні 1,5%.