Где высокие налоги в Европе?

Данные нового исследования Tax Foundation свидетельствуют, что в 2026 году налоги в Европе колеблются от 10% до более 60%, пишет Euronews.

Смотрите также Треть зарплаты вернется государству: в какой стране ЕС самые высокие налоги

Самая высокая ставка сейчас действует в Дании. В этой стране правительство подняло налоги на доходы для физических лиц вплоть до 60,5%. Такую сумму должны платить все, кто зарабатывает более 375 тысяч евро в год

Однако и в других государствах показатели высокие. Например, еще в 6 европейских государствах действуют ставки более 50%:

  • Франция (55,4%);
  • Бельгия (53,5%);
  • Австрия (55%);
  • Испания (54%);
  • Португалия (53%);
  • и Швеция (52,3%).

Недалеко от этого уровня отошли Нидерланды и Словения.

В 19 странах Евросоюза максимальная ставка налогообложения превышает 40%.

В частности, девять из них установили верхний предел налогов от 40% до 48%. Такие ставки действуют:

  • в Великобритании;
  • Италии;
  • Германии;
  • Греции;
  • Финляндии;
  • Исландии;
  • Люксембурге;
  • Ирландии;
  • и Турции.

Стоит знать! В среднем максимальная ставка налога на доходы по Европе достигает 38,5%.

Где самые низкие налоги в Европе?

Впрочем, ставки налогообложения значительно отличаются в Восточной Европе, где и доходы населения и бизнеса скромнее, чем в наиболее развитых экономик континента.

Самые низкие налоги в Европе пока установили два государства:

  • Румыния;
  • и Болгария.

В них налог на доходы физических лиц составляет всего 10%.

Кроме них, ставка ниже 25% действует в шести европейских странах. которые считаются государствами с лояльным налогообложением, пишет Finteco. В частности:

  • в Молдове;
  • Чехии;
  • Венгрии;
  • Эстонии;
  • Грузии.

Важно! К группе лояльных причисляют также Украину, где ставка налога на доходы составляет 19,5%.

Планируют ли налоговые изменения в Украине?

  • Будущие налоговые изменения могут предусматривать сохранение военного сбора на постоянной основе. Это означает, что его уплату не отменят даже после завершения войны. О такой возможности сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, соответствующую норму могут включить в консолидированный налоговый законопроект.

  • Военный сбор в Украине действует с 2014 года, его ввели после аннексии Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Тогда ставка составляла 1,5% и применялась ко всем налогоплательщикам.

  • После полномасштабного вторжения России в 2022 году подход к сбору пересмотрели. В октябре 2024 года его размер повысили до 5%. В то же время для военнослужащих ставку оставили неизменной – на уровне 1,5%.