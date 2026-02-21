Где высокие налоги в Европе?
Данные нового исследования Tax Foundation свидетельствуют, что в 2026 году налоги в Европе колеблются от 10% до более 60%, пишет Euronews.
Самая высокая ставка сейчас действует в Дании. В этой стране правительство подняло налоги на доходы для физических лиц вплоть до 60,5%. Такую сумму должны платить все, кто зарабатывает более 375 тысяч евро в год
Однако и в других государствах показатели высокие. Например, еще в 6 европейских государствах действуют ставки более 50%:
- Франция (55,4%);
- Бельгия (53,5%);
- Австрия (55%);
- Испания (54%);
- Португалия (53%);
- и Швеция (52,3%).
Недалеко от этого уровня отошли Нидерланды и Словения.
В 19 странах Евросоюза максимальная ставка налогообложения превышает 40%.
В частности, девять из них установили верхний предел налогов от 40% до 48%. Такие ставки действуют:
- в Великобритании;
- Италии;
- Германии;
- Греции;
- Финляндии;
- Исландии;
- Люксембурге;
- Ирландии;
- и Турции.
Стоит знать! В среднем максимальная ставка налога на доходы по Европе достигает 38,5%.
Где самые низкие налоги в Европе?
Впрочем, ставки налогообложения значительно отличаются в Восточной Европе, где и доходы населения и бизнеса скромнее, чем в наиболее развитых экономик континента.
Самые низкие налоги в Европе пока установили два государства:
- Румыния;
- и Болгария.
В них налог на доходы физических лиц составляет всего 10%.
Кроме них, ставка ниже 25% действует в шести европейских странах. которые считаются государствами с лояльным налогообложением, пишет Finteco. В частности:
- в Молдове;
- Чехии;
- Венгрии;
- Эстонии;
- Грузии.
Важно! К группе лояльных причисляют также Украину, где ставка налога на доходы составляет 19,5%.
Планируют ли налоговые изменения в Украине?
Будущие налоговые изменения могут предусматривать сохранение военного сбора на постоянной основе. Это означает, что его уплату не отменят даже после завершения войны. О такой возможности сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, соответствующую норму могут включить в консолидированный налоговый законопроект.
Военный сбор в Украине действует с 2014 года, его ввели после аннексии Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Тогда ставка составляла 1,5% и применялась ко всем налогоплательщикам.
После полномасштабного вторжения России в 2022 году подход к сбору пересмотрели. В октябре 2024 года его размер повысили до 5%. В то же время для военнослужащих ставку оставили неизменной – на уровне 1,5%.