Какие налоги платят работники в Европе?

О том, где в Европе платят самые высокие налоги, говорится в статистике Евростата.

Налоги на доходы физических лиц в странах ЕС очень отличаются. Например, На Кипре процент будет минимальным и составит 4,1. А в Дании наоборот показатель максимальный – 35,7%.

Взносы на социальное страхование, или взносы от работодателей имеют аналогичную систему. В зависимости от страны и условий – процентная ставка будет отличаться.

Интересно! Взносы работодателей во многих странах могут быть такими же высокими или даже выше, чем взносы работников.

С учетом всех взносов и налогов больше всего на закрытие этих потребностей тратятся в Бельгии. Здесь средняя ставка достигает 39,7%. Другими словами – два из пяти евро зарплаты уходят на налоги.

Следующие шесть стран тоже относятся к тем, где налоги самые высокие:

Литва – 38,2%;

Германия – 37,4%;

Румыния – 36,9%;

Дания – 35,7%;

Словения – 35,6%;

Венгрия – 33,5%.

Страны, где ставка налогов превышает 30% – Австрия, Люксембург, Хорватия, Италия, Финляндия. Они относятся к среднему уровню.

В этих 12 странах на налоги и взносы идет по меньшей мере треть от зарплаты.

Низкие ставки, то есть менее 20%, имеют Кипр, Швейцария, Эстония, Чехия, Болгария, Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Обратите внимание! Самый низкий налог на Кипре – 15,6%.

В странах с низкой ставкой на налоги тратят менее четверти зарплаты.

Сколько налогов платят украинцы?

Каждый украинский работник платит 18% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и 5% военного сбора, что вместе – 23%.

В то же время работодатель платит за каждого работника еще 22% налога – единого социального взноса (ЕСВ). Деньги из этих процентов идут на пенсии и больничные, соцвыплаты, помощь в безработице.

Поэтому, если добавить к 23% еще 22% – получаем 45% общего налога от одного украинского работника, которые получает государство.

Так, несложно проанализировать, что украинский налог даже выше от Бельгийского. Тамошние 39.7% являются самыми высокими в Европе.

Что влияет на налоги в Украине?

Очевидно, что Украина живет во времена войны, поэтому это имеет соответствующее влияние на экономику, в частности налоги.

Если проанализировать – военный налог увеличился. Так, по сообщению Государственной налоговой службы только за январь-август 2025 года налогоплательщики направили на армию 103,3 миллиарда гривен военного сбора. Это в 4 раза больше, чем в соответствующий период 2024 года.

Рост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и добросовестной и своевременной уплатой сбора плательщиками,

– отметили в налоговой.

Поэтому влияние военного положения в Украине действительно всестороннее, а общий размер налогов растет, в частности из-за военного сбора.

Что известно о налогах для украинцев и бизнеса в 2026 году?

Несмотря на то, что работник обязан платить налоги за себя, работодатель платит фактически такой же процент из своего кармана за каждого трудоустроенного работника. Речь идет о едином социальном взносе, или ЕСВ.

В то же время украинские предприниматели имеют возможность отсрочить оплату некоторых налогов. Среди весомых причин – отключение света.