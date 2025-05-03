3 травня, 20:36
У Дії знову доступна подача податкової декларації – з новою формою для ФОП
Основні тези
- У Дії знову доступне подання податкової декларації з оновленою формою для ФОП, що враховує військовий збір.
- Подача декларацій була тимчасово призупинена з 1 квітня через оновлення форм звітності.
У застосунку та на порталі Дія знову працює сервіс подання податкових декларацій. Команда сервісу оновила форму.
Нова форма
Тепер ФОП можуть звітувати з урахуванням сплати військового збору, швидко й зручно, повідомили у Дії, передає 24 Канал.
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"Тепер подавайте декларацію та звітуйте про військовий збір у кілька кліків", – ідеться у повідомленні.
Раніше, з 1 квітня, подання декларацій було тимчасово призупинено через оновлення форм звітності.
Подання декларації
Хто має подавати декларацію:
- фізособи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
- іноземці, які стали податковими резидентами України;
- громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;
- інші категорії, визначені Податковим кодексом.
Зауважте. Після подання декларації податкова перевіряє дані впродовж 30 днів. Якщо заборгованості немає – платник отримує відповідну довідку.