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3 травня, 20:36
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У Дії знову доступна подача податкової декларації – з новою формою для ФОП

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У Дії знову доступне подання податкової декларації з оновленою формою для ФОП, що враховує військовий збір.
  • Подача декларацій була тимчасово призупинена з 1 квітня через оновлення форм звітності.

У застосунку та на порталі Дія знову працює сервіс подання податкових декларацій. Команда сервісу оновила форму.

Нова форма 

Тепер ФОП можуть звітувати з урахуванням сплати військового збору, швидко й зручно, повідомили у Дії, передає 24 Канал

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 "Тепер подавайте декларацію та звітуйте про військовий збір у кілька кліків", – ідеться у повідомленні.

Раніше, з 1 квітня, подання декларацій було тимчасово призупинено через оновлення форм звітності.

Подання декларації

Хто має подавати декларацію:

  • фізособи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
  • іноземці, які стали податковими резидентами України;
  • громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;
  • інші категорії, визначені Податковим кодексом.

Зауважте. Після подання декларації податкова перевіряє дані впродовж 30 днів. Якщо заборгованості немає – платник отримує відповідну довідку.