Рішення РНБО щодо мораторію на перевірки бізнесу не означає повну зупинку податкового контролю. У ДПС уточнили, за яких умов інспекції продовжаться і кого це може стосуватись уже зараз.

Мораторій не забороняє перевірки повністю?

Податкова все одно має право перевіряти, щоправда, не всіх і не завжди. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу, передає 24 Канал.

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Коли вони можливі?

За її словами, податкові перевірки не скасовані, а обмежені – і лише для бізнесу з низьким ступенем ризику.

"Щоб перевірка відбулася, має бути щонайменше два ризики. Для ФОПів на 1– 2 групі – не менше трьох", –пояснила Карнаух.

Водночас планові перевірки, які вже закладені у графік, тривають за процедурою, передбаченою Податковим кодексом та наказом Мінфіну.

Як їх будуть проводити?

Карнаух наголосила, що масового повернення інспекторів у бізнес не буде, але перевірки за чіткими критеріями ризику можливі.

«Коли перевірка трапляється – справедливість та законність понад усе», – пообіцяла очільниця ДПС.