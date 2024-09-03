Податку на посилки не буде: чому Рада поки що від нього відмовилась

Верховна Рада відмовилася від введення податків на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Однак це питання залишиться на розгляді в майбутньому.

Чому відмовились від податку на посилки

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що поки що норма про податок на посилки – знята. Втім, Гетманцев переконаний в тому, "що ми повинні це зробити", але не різко: не за "один день", а надати перехідний період учасникам ринку.

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Ця ініціатива має таку ж логіку, як і податок на розкіш: вона стосується обмеженого кола осіб і має невеликий фіскальний вплив. Однак, потенційні річні надходження від цього податку оцінюються в 8 мільярдів гривень.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради Тому від нього відмовились саме в цьому законопроєкті, обравши іншу концепцію.

Депутат зазначив, що основна логіка цього рішення полягає не стільки у фіскальних питаннях, скільки у захисті вітчизняного товаровиробника та ритейлу. Водночас Гетманцев спростував чутки про те, що цю норму лобіювали великі ритейлери.

Згідно з заявами, які ми отримали від великих компаній, таких як Intertop, Modna Kasta, Rozetka, вони підуть з ринку щонайдовше в кінці 2025 року через конкуренцію, яку їм створюють великі міжнародні компанії, що використовують згадану пільгу з оподаткування міжнародних посилок, продаючи свій товар через логістичні склади, організовані на території Польщі,

– пояснив Гетманцев.

Нагадаємо! Згідно з чинним законодавством, посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не підлягають оподаткуванню. Кабінет Міністрів пропонував знизити цей поріг до 45 євро. Проте в доопрацьованому проєкті підвищення податків ця норма не передбачена.