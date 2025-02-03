Податок на розкіш: оновлений перелік авто, які підлягають оподаткуванню
- Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік автомобілів, власники яких у 2025 році повинні сплачувати транспортний податок 25 тисяч гривень на рік.
- Податок стосується авто з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущених не більше ніж 5 років тому, і вартістю понад 3 мільйони гривень.
Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік легкових автомобілів, власники яких у 2025 році повинні сплачувати транспортний податок. Ставка податку на розкіш залишилася незмінною – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.
Авто, з яких потрібно сплатити податок
До списку потрапили авто з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущені не більше ніж 5 років тому, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
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Серед марок, які увійшли до переліку:
- Aston Martin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW, 2
- Hymer-Mercedes,
- Ineos,
- Jaguar,
- Lamborghini,
- Land Rover,
- Lexus,
- Maserati,
- Mercedes-AMG,
- Mercedes-Benz,
- Mercedes-Maybach,
- Porsche,
- Rolls-Royce,
- Toyota.
Скільки податків доведеться сплатити
Згідно з Податковим кодексом, обов'язок сплачувати транспортний податок поширюється на власників автомобілів, середньоринкова вартість яких перевищує 3 мільйони гривень.
Зауважимо, що цю вартість щорічно визначає Міністерство економіки, враховуючи коефіцієнт віку авто: чим старіша машина, тим нижча її оціночна вартість.
Податок зобов'язані сплачувати як фізичні, так і юридичні особи, а також нерезиденти, якщо автомобіль зареєстрований в Україні.
Варто знати. Власники-фізособи мають 60 днів на оплату після отримання відповідного повідомлення, тоді як юридичні особи сплачують податок поквартально, до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.