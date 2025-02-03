Податок на розкіш: оновлений перелік авто, які підлягають оподаткуванню

Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік легкових автомобілів, власники яких у 2025 році повинні сплачувати транспортний податок. Ставка податку на розкіш залишилася незмінною – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Авто, з яких потрібно сплатити податок

До списку потрапили авто з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущені не більше ніж 5 років тому, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

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Серед марок, які увійшли до переліку:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW, 2

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

Land Rover,

Lexus,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porsche,

Rolls-Royce,

Toyota.

Скільки податків доведеться сплатити

Згідно з Податковим кодексом, обов'язок сплачувати транспортний податок поширюється на власників автомобілів, середньоринкова вартість яких перевищує 3 мільйони гривень.

Зауважимо, що цю вартість щорічно визначає Міністерство економіки, враховуючи коефіцієнт віку авто: чим старіша машина, тим нижча її оціночна вартість.

Податок зобов'язані сплачувати як фізичні, так і юридичні особи, а також нерезиденти, якщо автомобіль зареєстрований в Україні.

Варто знати. Власники-фізособи мають 60 днів на оплату після отримання відповідного повідомлення, тоді як юридичні особи сплачують податок поквартально, до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.