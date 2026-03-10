Голосування за "податок на OLX" провалили: що це означає для бізнесу

Рада голосувала за законопроєкт №14025, проте для його ухвалення не вистачило голосів. Він відомий в Україні як законопроєкт про "податок на OLX" для онлайн-платформ.

Чи запровадять "податок на OLX" в Україні?

Голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ Верховна Рада провалила, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували лише 168 депутатів, при цьому 44 проголосували "проти", а ще 11 – утримались. Не брали участь в голосуванні 76 осіб.

Що експерт думає про оподаткування онлайн-платформ?

Відомо, що "податок на OLX" передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом.

Таким чином доходи громадян, які отримані від діяльності на інтернет-майданчиках, а саме OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інші, будуть оподатковані.

Шевчишин позитивно відгукується щодо законопроєкту про оподаткування цифрових інтернет-платформах. Відповідно до цього проєкту, цифрові майданчики стають податковими агентами, які одразу після здійснення операції нараховують податок, а потім знімає його.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Таким чином людям не потрібно робити жодних додаткових дій для того, щоб сплатити податок на різних платформах, бо це відбуватиметься автоматично. Втім звісно, що отримувати доведеться меншу суму, ніж раніше отримували.

Проте зараз чимало є варіантів, що допомагатимуть обійти це оподаткування. Наприклад, переходити на майданчики, такі як телеграм-канали, переважно анонімні. І відповідно працювати через них.

Що ще відомо про "податок на OLX"?