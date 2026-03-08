Який розмір неоподатковуваного мінімуму?
Деталі пояснили в Державній податковій службі. Ба більше, це не завжди 17 гривень.
Насамперед розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлює пункт 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України – 17 гривень. Саме цю суму застосовують при посиланнях у законах або інших нормативно-правових актах.
Однак є виняток – для норм адміністративного та кримінального законодавства показник визначають, виходячи з розміру податкової соціальної пільги, яка становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Як порахувати? Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" він становить 3 328 гривень. Отже, для кваліфікації адміністративного чи кримінального правопорушення (не розміру штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум складає половину суми – 1 664 гривні.
Цікаво! Через малий розмір неоподатковуваний мінімум здебільшого не має практичного значення для податкових розрахунків, тож його використовують для інших цілей, передбачених законодавством.
Що варто знати про штрафи в Україні?
Українці ризикують отримати штраф за користування електричним лічильником без спеціальної пломби: для фізичних осіб – від 1 700 до 3 400 гривень, а для підприємців – від 8 500 до 17 тисяч гривень. Окрім того, спеціальна комісія нарахує обсяг енергії, яку було спожито нібито без обліку.
Водночас оплата штрафу за порушення правил військового обліку не гарантує автоматичного зняття статусу "в розшуку" без проходження медичного огляду. Тож юристи рекомендують спершу звернутися до лікарні, а вже після цього – до ТЦК.