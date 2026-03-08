Який розмір неоподатковуваного мінімуму?

Деталі пояснили в Державній податковій службі. Ба більше, це не завжди 17 гривень.

Насамперед розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлює пункт 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України – 17 гривень. Саме цю суму застосовують при посиланнях у законах або інших нормативно-правових актах.

Однак є виняток – для норм адміністративного та кримінального законодавства показник визначають, виходячи з розміру податкової соціальної пільги, яка становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Як порахувати? Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" він становить 3 328 гривень. Отже, для кваліфікації адміністративного чи кримінального правопорушення (не розміру штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум складає половину суми – 1 664 гривні.

Цікаво! Через малий розмір неоподатковуваний мінімум здебільшого не має практичного значення для податкових розрахунків, тож його використовують для інших цілей, передбачених законодавством.

Що варто знати про штрафи в Україні?