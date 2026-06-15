"Податок на OLX" вже чекає на українців: кому доведеться платити за нові правила

Навколо так званого «податку на OLX» останніми тижнями точиться багато дискусій. Однак насправді мова не про появу нового збору, а про зміну механізму контролю та оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Кого стосуються нові правила і яка сумка податку?

Насправді нові правила стосуються не всіх українців, які продають речі в інтернеті. Про це у коментару 24 Каналу розповіла адвокатка АФ PRAGNUM Альона Мічуріна.

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За словами експертки, закон насамперед стосується громадян, які отримують дохід через онлайн-платформи.

До цієї категорії належать:

продавці товарів на маркетплейсах і сервісах оголошень;

особи, які здають в оренду житло;

власники, що здають в оренду автомобілі;

користувачі, які надають різноманітні послуги через цифрові платформи.

Альона Мічуріна, старша юристка, адвокатка АФ PRAGNUM Базова ставка становитиме 10% від доходу: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас закон передбачає важливий виняток для звичайних громадян, які лише зрідка продають власні речі.

Податок не застосовуватиметься, якщо протягом року людина здійснила не більше 30 продажів та отримала дохід не більше еквівалента 2 000 євро.

Як держава дізнається про продажі?

Однією з головних новацій стане нова роль цифрових платформ. Саме вони збиратимуть інформацію про користувачів, їхні доходи та операції, а також передаватимуть ці дані до Державної податкової служби.

Крім того, саме платформи будуть відповідальними за утримання та перерахування податків до бюджету… Якщо продавець розподілить продажі між кількома сервісами, щоб залишитися нижче встановлених лімітів на кожному з них, податкова служба зможе врахувати сукупний дохід і самостійно нарахувати податок,

– кажен Альона Мічуріна.

Що це означає для ринку вживаних речей?

Найбільше запитань викликає продаж уживаних товарів через OLX та інші сервіси оголошень.

За словами Альони Мічуріної, закон не поділяє товари на нові та вживані. Вирішальним фактором є не тип речі, а кількість операцій та отриманий дохід.

Нові правила спрямовані насамперед не на разові продажі старого велосипеда чи дитячого візка, а на системну комерційну діяльність через цифрові платформи. Держава отримує інструмент для контролю таких доходів, а маркетплейси – нову роль податкових агентів. Для пересічних користувачів ключовими залишаються два орієнтири: не більше 30 продажів на рік і дохід до 2000 євро, які дозволяють уникнути оподаткування,

– каже експертка.

Що бізнес думає про новий податок?