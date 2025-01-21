Законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону зареєстрували у Раді

У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості. Українці зможуть отримувати без оподаткування ПДВ лише товари вартістю до 45 євро, які надсилаються без комерційної мети.

Що вказано на сайті Ради

Про те, що документ з реєстраційним номером №12430 уже з'явився на сайті парламенту повідомляє 24 Канал. Наразі самого тексту запроєкту немає.

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Серед авторів законопроєкту голова фінансового комітету Ради Данило Гетмацев, ще 10 депутатів від "Слуги народу", один від "Голосу" і позафракційна Мар'яна Безугла.



В Раді з'явився документ про нове оподаткування посилок з-за кордону / Скриншот з сайту

Що відомо про можливий податок на посилки

15 січня Данило Гетманцев повідомив, що в Україні можуть запровадити ПДВ на всі замовлення в закордонних магазинах та встановити новий поріг для посилок без податків. Мета – мінімізувати "сірі" схеми та вирівняти конкурентні умови.

Що зіниться для споживачів:

Не сплачувати ПДВ можна буде за товари вартістю до 45 євро, якщо їх відправляли фізичні особи без оплати та без комерційної мети.

Якщо вартість посилки перевищить 45 євро, потрібно буде заплатити +20% ПДВ.

Оподаткування ПДВ впровадять для всіх товарів, придбаних на маркетплейсах або через інші подібні платформи незалежно від їхньої вартості.

Ввізне мито будуть стягувати лише на товари вартістю понад 150 євро.

Зауважте. Попри те, що наразі тексту закону немає, голова фінансового комітету Ради Данило Гетмацев зазначав, що над ним працювали українські бізнес-асоціації. І, що саме на їхню вимогу він подав документи на реєстрацію до парламенту.

Як відбуватиметься оформлення посилок

Для спрощення адміністрування ПДВ і прискорення оформлення посилок на митниці нардепи пропонують:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

За словами Гетманцева, сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме прискоренню митних процедур.