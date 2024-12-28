Хто може отримати подвійний стаж і вийти на пенсію раніше

Українці тепер мають право на отримання подвійного стажу за роботу у важких, небезпечних або екстремальних умовах. Цей підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію.

Хто може розраховувати на подвійний стаж

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області.

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Там пояснили, що стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.

Норма стосується:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт - на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір'ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).