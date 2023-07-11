Нова ера: який російський мільярдер втратив свої активи у Польщі

Польща зробила ще один крок до унеможливлення впливу росіян на свою економіку. Саме заради цього місцева влада ухвалила рішення про тимчасове управління майном російського олігарха В’ячеслава Кантора.

Мова йде про активи олігарха у компанії Grupa Azoty. Відповідну заяву зробив очільник Міністерства розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

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Польща забрала активи російського олігарха

Grupa Azoty – це один із найбільших хімічних холдингів у Європі, який також спеціалізується на створенні конструкційних пластиків, азотних та складних добрив. Після запровадження тимчасового управління часткою російського бізнесмена уряд Польщі планує знайти покупця для цих активів. Йдеться майже про 20% акцій компанії.

Ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом незалежності від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу,

– наголосив Буда.

Урядовець також наголосив, що Польща прагне зробити все, аби цей росіянин більше не був пов'язаний із виробництвом, яке має стратегічне значення у секторі добрив і хімічної промисловості для країни та регіону.

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Польський чиновник пригадав, як у 2012 році В’ячеслав Кантор прагнув взагалі отримати повний контроль над Grupa Azoty. Проте польська влада заблокувала укладання цієї угоди, назвавши цей план "ворожим захопленням". Наразі його частка у компанії заморожена.

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про націоналізацію важливих активів, які належали росіянам. Їхню сумарну вартість оцінюють у мільярди.

У березні 2022 року проти Кантора запровадили санкції ЄС та Велика Британія. Згідно з даними американського Forbes, капітал В'ячеслава Кантора становить 11,3 мільярда доларів. На сьогодні російський олігарх займає 151 місце у загальному рейтингу найзаможніших людей світу.