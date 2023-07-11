Мова йде про активи олігарха у компанії Grupa Azoty. Відповідну заяву зробив очільник Міністерства розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

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Польща забрала активи російського олігарха

Grupa Azoty – це один із найбільших хімічних холдингів у Європі, який також спеціалізується на створенні конструкційних пластиків, азотних та складних добрив. Після запровадження тимчасового управління часткою російського бізнесмена уряд Польщі планує знайти покупця для цих активів. Йдеться майже про 20% акцій компанії.

Ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом незалежності від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу,

– наголосив Буда.

Урядовець також наголосив, що Польща прагне зробити все, аби цей росіянин більше не був пов'язаний із виробництвом, яке має стратегічне значення у секторі добрив і хімічної промисловості для країни та регіону.

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До теми! Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про націоналізацію важливих активів, які належали росіянам. Їхню сумарну вартість оцінюють у мільярди.

У березні 2022 року проти Кантора запровадили санкції ЄС та Велика Британія. Згідно з даними американського Forbes, капітал В'ячеслава Кантора становить 11,3 мільярда доларів. На сьогодні російський олігарх займає 151 місце у загальному рейтингу найзаможніших людей світу.