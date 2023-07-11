Речь идет об активах олигарха в компании Grupa Azoty. Соответствующее заявление сделал глава Министерства развития и технологий Польши Вальдемар Буда.
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Польша забрала активы российского олигарха
Grupa Azoty – это один из крупнейших химических холдингов в Европе, специализирующийся на создании конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений. После введения временного управления долей российского бизнесмена, правительство Польши планирует найти покупателя для этих активов. Речь идет почти о 20% акций компании.
Мы устраняем присутствие россиян в польской экономике. То ли путем независимости от российских энергоресурсов, то ли из-за ограничения российского влияния и капитала
– подчеркнул Буда.
Чиновник также подчеркнул, что Польша стремится сделать все, чтобы этот россиянин больше не был связан с производством, которое имеет стратегическое значение в секторе удобрений и химической промышленности для страны и региона.
В марте 2022 года против Кантора ввели санкции ЕС и Великобритания. Согласно данным американского Forbes, капитал Вячеслава Кантора составляет 11,3 миллиарда долларов. На сегодняшний день российский олигарх занимает 151 место в общем рейтинге самых состоятельных людей мира.