Називав Трампа "дурним, як лисиця": помер інвестор-легенда Марк Мобіус
- Марк Мобіус, відомий інвестор, який популяризував ринки, що розвиваються, помер 15 квітня.
- Він заснував Mobius Capital Partners після відходу з Franklin Templeton і залишався активним у бізнесі до 2023 року.
Днями пішов із життя один із найвідоміших інвесторів світу – Марк Мобіус. Саме його вважають людиною, яка фактично "показала" глобальним інвесторам ринки, що розвиваються, задовго до того, як вони стали мейнстримом.
Помер Марк Мобіус: що про нього відомо?
Відомо, що Марк Мобіус помер 15 квітня, пише FT.
Дивіться також Мільярдер помер – борги залишились: спадкоємці виплатять рекордний штраф за шахрайство
Свою кар’єру він тісно пов’язав із компанією Franklin Templeton, куди приєднався ще у 1987 році. За понад 30 років роботи він не лише зробив собі ім’я, а й запустив один із перших фондів, орієнтованих на ринки, що розвиваються.
Мобіус очолював Templeton Emerging Markets Investment Trust до 2015 року і за цей час перетворив його з відносно невеликого фонду на гіганта: активи під управлінням зросли зі 100 мільйонів доларів до 40 мільярдів. Остаточно він залишив Franklin Templeton у 2018 році:
- Інвестора добре знали не лише за його професійні досягнення, а й за характер.
- Він був прямолінійним і не боявся різких висловлювань.
- Наприклад, у 2018 році в інтерв’ю він назвав Дональд Трамп "дурним, як лисиця".
Його підхід до роботи був максимально "польовим". У своїй біографії Мобіус згадував, що об’їздив десятки країн у пошуках недооцінених компаній: бував на каучукових плантаціях у Таїланді, тестував велосипеди в сільській місцевості Китаю та навіть куштував екзотичні страви – від м’яса верблюда до смажених скорпіонів.
Після відходу з Franklin Templeton він не зупинився. Разом із колегами заснував власну компанію Mobius Capital Partners і прямо заявляв: на пенсію не збирається. Активну роль у бізнесі він зберігав до останніх років і залишив керівну посаду лише у 2023-му.
До слова, у листопаді 2025 року померла найбагатша людина Великої Британії.
Гопічанд Хіндуджа, мільярдер і найбагатша людина Великої Британії, помер у віці 85 років. Мільярдера не стало після тривалої хвороби в одній із лікарень Лондона.
Як пише The Times Of India, кар’єру він почав у родинному бізнесі в Мумбаї у 1959 році та відіграв ключову роль у трансформації й організації з цього початкового торгового напряму у різноманітну міжнародну бізнес-групу. Одним із важливих стратегічних рішень за його правління стала покупка Gulf Oil у 1984 році, а потім купівля Ashok Leyland у 1987 році.
Його також пам’ятатимуть за неймовірну роботу у розбудові Hinduja Group. Це велика міжнародна корпорація з діяльністю в банківській справі та фінансах, енергетиці, медіа, вантажівках, мастильних матеріалах та кабельному телебаченні. Організація нараховує близько 200 000 працівників у світі.