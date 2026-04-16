Називав Трампа "дурним, як лисиця": помер інвестор-легенда Марк Мобіус

Днями пішов із життя один із найвідоміших інвесторів світу – Марк Мобіус. Саме його вважають людиною, яка фактично "показала" глобальним інвесторам ринки, що розвиваються, задовго до того, як вони стали мейнстримом.

Помер Марк Мобіус: що про нього відомо?

Відомо, що Марк Мобіус помер 15 квітня, пише FT.

Свою кар’єру він тісно пов’язав із компанією Franklin Templeton, куди приєднався ще у 1987 році. За понад 30 років роботи він не лише зробив собі ім’я, а й запустив один із перших фондів, орієнтованих на ринки, що розвиваються.

Мобіус очолював Templeton Emerging Markets Investment Trust до 2015 року і за цей час перетворив його з відносно невеликого фонду на гіганта: активи під управлінням зросли зі 100 мільйонів доларів до 40 мільярдів. Остаточно він залишив Franklin Templeton у 2018 році:

Інвестора добре знали не лише за його професійні досягнення, а й за характер.

Він був прямолінійним і не боявся різких висловлювань.

Наприклад, у 2018 році в інтерв’ю він назвав Дональд Трамп "дурним, як лисиця".

Його підхід до роботи був максимально "польовим". У своїй біографії Мобіус згадував, що об’їздив десятки країн у пошуках недооцінених компаній: бував на каучукових плантаціях у Таїланді, тестував велосипеди в сільській місцевості Китаю та навіть куштував екзотичні страви – від м’яса верблюда до смажених скорпіонів.

Після відходу з Franklin Templeton він не зупинився. Разом із колегами заснував власну компанію Mobius Capital Partners і прямо заявляв: на пенсію не збирається. Активну роль у бізнесі він зберігав до останніх років і залишив керівну посаду лише у 2023-му.

