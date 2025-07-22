44 мільярди доларів за Лабубу: Pop Mart б’є рекорди

Китайська компанія Pop Mart International Group, яка випускає колекційні іграшки, у липні 2025 року встановила ринковий рекорд. Її капіталізація сягнула 44,2 мільярда доларів, що більше, ніж у таких гігантів, як Hasbro, Mattel і Sanrio разом узятих.

Що зробило Pop Mart дорожчою за Mattel і Hasbro?

Як повідомляє CompaniesMarketCap, стрибок пов'язаний насамперед із вірусною популярністю Лабубу (Labubu), що стала улюбленою фігуркою не лише дітей, а й дорослих, інформує 24 Канал.

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Pop Mart за короткий час випередив своїх давніх конкурентів:

Hasbro, який володіє брендами My Little Pony та Transformers;

Mattel, що створив легендарну Barbie;

Sanrio, авторів всесвітньо відомої Hello Kitty.

Зауважте. Капіталізація Pop Mart зросла не на відсотки, а в рази. За словами експертів, такого динамічного прориву індустрія іграшок не бачила десятиліттями.

Це унікальний випадок, коли локальний герой із нестандартним дизайном став глобальною сенсацією. Ми спостерігаємо культурний феномен нового покоління споживачів,

– зазначив аналітик Джошуа Смит.

Як зросли продажі Лабубу?

Попит на Лабубу б'є всі історичні рекорди. За даними аналітичної компанії M Science, лише в червні 2025 року продажі іграшки в США зросли на 5000% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Феномен Лабубу пояснюється декількома факторами:

оригінальний, легко впізнаваний дизайн;

добре продумана маркетингова стратегія;

ефект "сліпої коробки", коли покупець не знає, яка саме іграшка трапиться;

стрімке поширення серед інфлюенсерів.

Ці фігурки тепер не просто іграшки, а частина молодіжної естетики – аксесуари до образів, колекційні предмети, а подекуди навіть інвестиції.

Чому Лабубу стали хітом?

На відміну від класичних ляльок чи машинок, Лабубу більше приваблює дорослу аудиторію. Колекціонери, зірки, блогери, стилісти – саме вони зробили Pop Mart глобальним брендом.

Найрідкісніші фігурки перепродаються на онлайн-аукціонах утридорога. На ринках Азії і США ціна на обмежені випуски зростає на 300 – 500% від первинної вартості.

Зараз Pop Mart активно відкриває флагманські магазини у світових столицях – від Токіо до Парижа. Черги за новими випусками часом тягнуться на кілька кварталів.

Яка роль партнерства з Coca-Cola і One Piece?

Ще один фактор зростання – вдало підібрані брендові колаборації. У 2024-2025 роках Pop Mart об'єднався з такими гігантами:

Coca-Cola, запустивши обмежену серію червоно-білих Лабубу;

One Piece, інтегрувавши стилістику аніме у нову лінійку іграшок.

Партнерства не лише розширили аудиторію, а й закріпили Лабубу як культурне явище, що живе на межі між іграшкою, фешн-атрибутом і мистецтвом.

Що чекає на Pop Mart і Лабубу у 2026 році?

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане ще успішнішим для Pop Mart. Очікується:

вихід на нові ринки в Європі;

запуск NFT-колекцій із прив’язкою до фізичних фігурок;

колаборації з модними брендами та гейм-індустрією.

Якщо компанія втримає темп і зможе грамотно реагувати на виклики, як от боротьбу з підробками та регуляторний тиск через "сліпі коробки", її капіталізація може перевищити 60 мільярдів доларів до кінця 2026 року.