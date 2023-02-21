Попри війну більшість підприємців планує розширяти свій бізнес у 2023 році
21 лютого 2023, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Європейська Бізнес Асоціація
Попри війну більшість власників середнього та великого бізнесу планують розширятись: виходити на нові ринки та збільшувати кількість співробітників. Більшість бізнесменів покладатиметься на свої кошти, а не на гранти чи кредити.
Про це свідчать результати опитування Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік, у якому взяло участь 325 підприємців.
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Планують розширяти бізнес
Попри труднощі 76% опитаних підприємців планують розширення бізнесу у 2023 році, з яких:
- 28% планують розширювати географію присутності,
- 26% – відкриття нових напрямків,
- 25% – вихід на зовнішні ринки,
- 21% – зміну кількості співробітників.
Вплив ракетних атак на енергетичну інфраструктуру
Масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України не суттєво впливають на роботу бізнесу. Лише 8% зазначили, що повністю зупиняють роботу через обстріли, ще 20% – тимчасово призупиняють.Зверніть увагу! Більшість підприємців зазначили, що пристосовуються до таких умов й змінюють графік роботи, або змінюють обсяги виробництва чи надання послуг.
Індекс настроїв
- Показник Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік впав до 2,4 бала з 5 можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження.
- Серед опитаних підприємців 58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі. Зауважимо, що показник зріс порівняно з 2021 роком, оскільки тоді таких було 52%.