Попри війну більшість підприємців планує розширяти свій бізнес у 2023 році

Попри війну більшість власників середнього та великого бізнесу планують розширятись: виходити на нові ринки та збільшувати кількість співробітників. Більшість бізнесменів покладатиметься на свої кошти, а не на гранти чи кредити.

Про це свідчать результати опитування Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік, у якому взяло участь 325 підприємців.

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Планують розширяти бізнес

Попри труднощі 76% опитаних підприємців планують розширення бізнесу у 2023 році, з яких:

28% планують розширювати географію присутності,

26% – відкриття нових напрямків,

25% – вихід на зовнішні ринки,

21% – зміну кількості співробітників.

Вплив ракетних атак на енергетичну інфраструктуру

Для розширення бізнесу 67% планують залучатимуть нові кошти. Тож здебільшого підприємці покладаються на власні фінанси (30%) та меншою мірою на гранти (21%) і кредити (10%).

Масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України не суттєво впливають на роботу бізнесу. Лише 8% зазначили, що повністю зупиняють роботу через обстріли, ще 20% – тимчасово призупиняють.

Індекс настроїв

Показник Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік впав до 2,4 бала з 5 можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження.

Серед опитаних підприємців 58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі. Зауважимо, що показник зріс порівняно з 2021 роком, оскільки тоді таких було 52%.

Більшість підприємців зазначили, що пристосовуються до таких умов й змінюють графік роботи, або змінюють обсяги виробництва чи надання послуг.

За 2022 рік зменшилась частка тих, хто не задоволений станом справ – 24% проти 32% у 2021 році. Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили економічну ситуацію в країні: 42% вважають її несприятливою, а 29% – катастрофічною.