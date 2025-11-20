Українці купують все більше авто з Китаю: назвали найпопулярніші моделі
- У жовтні українці придбали 3 114 легкових авто з Китаю, що майже втричі більше порівняно з жовтнем 2024 року.
- Серед нових китайських авто популярні моделі: VOLKSWAGEN ID.UNYX, BYD Song Plus, та серед вживаних: ZEEKR 001, BYD Sea Lion 07.
У жовтні українці придбали 3 114 легкових авто, ввезених з Китаю. Це майже у 3 рази більше, в порівнянні з жовтнем 2024 року.
Які китайські авто купували українці?
Китайські марки все більше набирають популярності серед українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.
Минулого місяця придбали 2 512 одиниць нових авто (+157%) та 602 одиниці вживаних (+164%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 92%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX;
- BYD Song Plus;
- BYD Leopard 3;
- ZEEKR 7X;
- BYD Sea Lion 07.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- ZEEKR 001;
- BYD Sea Lion 07;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX;
- ZEEKR 7X;
- AUDI Q4.
До слова, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками жовтня 2025 року становив рекордні 13,3 тисячі авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут досліджень авторинку.
Це на 4,8% більше, ніж було у вересні поточного року, та на 99,8% більше відносно торішніх показників жовтня 2024 року.
Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу становлять імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 7 596 штук. Другий за обсягами підсегмент – внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 25,2%, кількість – 3 345 штук.
Тенденції на авторинку України
У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйона доларів припадає на нові авто.
Популярність електромобілів зростає не лише в Україні, а й в світі. У вересні продано 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником.