Украинцы покупают все больше авто из Китая: назвали самые популярные модели

В октябре украинцы приобрели 3 114 легковых авто, ввезенных из Китая. Это почти в 3 раза больше, по сравнению с октябрем 2024 года.

Какие китайские авто покупали украинцы?

Китайские марки все больше набирают популярность среди украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

В прошлом месяце приобрели 2 512 единиц новых авто (+157%) и 602 единицы подержанных (+164%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 92%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VOLKSWAGEN ID.UNYX;

BYD Song Plus;

BYD Leopard 3;

ZEEKR 7X;

BYD Sea Lion 07.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

ZEEKR 001;

BYD Sea Lion 07;

VOLKSWAGEN ID.UNYX;

ZEEKR 7X;

AUDI Q4.

К слову, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам октября 2025 года составил рекордные 13,3 тысячи авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Это на 4,8% больше, чем было в сентябре текущего года, и на 99,8% больше относительно прошлогодних показателей октября 2024 года.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 57,3%, или 7 596 штук. Второй по объемам подсегмент – внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 25,2%, количество – 3 345 штук.

Тенденции на авторынке Украины