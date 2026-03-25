Прапор таки Росії: експертиза спростувала "словенську версію" у скандалі з monobank
- Експертиза підтвердила, що прапор на фоні клієнтки monobank "відповідає візуальним характеристикам" російського.
- Банк співпрацює з СБУ та Нацбанком для розслідування інциденту; адвокат заперечує порушення законодавства.
Після скандалу зі зливом фото клієнтки monobank замовив держекспертизу. Її спеціалісти нібито встановили, що фрагмент прапора на фоні під час відеоверифікації відповідає візуальним характеристикам російського, а не словенського.
Що відомо про експертизу для monobank?
Про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на адвоката, що представляє інтереси Універсал Банку, до якого редакція звернулась за коментарем. За його словами, компанія передала дані в СБУ, а також активно співпрацює з Нацбанком.
Для отримання незалежної оцінки залучили "провідну державну експертну установу", якій надали не лише фото, а й частину відеозапису з верифікації клієнтки monobank.
Експерт нібито однозначно підтвердив, що фрагмент не є прапором Словенії, а також "відповідає візуальним характеристикам" російського.
Окремо адвокат зазначив, що така символіка країни-агресорки є забороненою в Україні, а банк нібито не порушував законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці.
Як monobank потрапив у скандал?
- Нагадаємо, співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото з відеоверифікації клієнтки в понеділок, 9 березня. Він звинуватив її в проросійській позиції через прапор, що висів позаду, а в дописі саркастично зазначив, що дівчині відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".
Обставини ситуації аналізував Нацбанк, який звернувся до банку із запитом про пояснення – щодо обставин поширення інформації, яка може становити банківську таємницю.
Пізніше Гороховський заявив, що "висновки зроблено", тож надалі в подібних ситуаціях інформацію передаватимуть виключно правоохоронним органам. Однак щодо можливого порушення законодавства все ж відкрили провадження.
Натомість адвокати дівчини заявляли про намір надіслати досудові вимоги з пропозицією врегулювати спір. Йдеться про публічні вибачення бізнесмена, розблокування банківського рахунку клієнтки, а також грошову компенсацію.