Прапор таки Росії: експертиза спростувала "словенську версію" у скандалі з monobank

Після скандалу зі зливом фото клієнтки monobank замовив держекспертизу. Її спеціалісти нібито встановили, що фрагмент прапора на фоні під час відеоверифікації відповідає візуальним характеристикам російського, а не словенського.

Що відомо про експертизу для monobank?

Про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на адвоката, що представляє інтереси Універсал Банку, до якого редакція звернулась за коментарем. За його словами, компанія передала дані в СБУ, а також активно співпрацює з Нацбанком.

Для отримання незалежної оцінки залучили "провідну державну експертну установу", якій надали не лише фото, а й частину відеозапису з верифікації клієнтки monobank.

Експерт нібито однозначно підтвердив, що фрагмент не є прапором Словенії, а також "відповідає візуальним характеристикам" російського.

Окремо адвокат зазначив, що така символіка країни-агресорки є забороненою в Україні, а банк нібито не порушував законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці.

Як monobank потрапив у скандал?