Пізніше з'ясувалося, що за спиною Карини був прапор Словенії, а її батько воює на фронті. Хоча Гороховський і визнав свою неправоту, дівчина готова захищати свої права у суді.

За яких умов адвокати Карини Кольб звернуться до суду?

Права Карини захищатимуть юристи адвокатського об'єднання ADDATI GROUP.

За словами адвокатів, упродовж останніх чотирьох днів Карина стала об'єктом масованої хвилі публічного цькування та безпідставних звинувачень. Внаслідок цього постраждала не лише вона, а й її родина, зокрема батько, який є діючим військовослужбовцем Збройних Сил України.

Через сильний психологічний тиск і хвилю агресивних коментарів у соцмережах стан здоров'я Карини суттєво погіршився. Вона була змушена звернутися по медичну допомогу. Лікарі зафіксували гостру реакцію на тривалий стрес та безсоння, у зв'язку з чим їй призначили підтримувальне медикаментозне лікування. Наразі дівчина перебуває вдома та тимчасово не виходить на роботу.

Ми переконані, що в Україні не може існувати окремої касти громадян, яким дозволено ігнорувати вимоги законодавства, порушувати основоположні права людини та піддавати невинну особу булінг виключно на підставі власних припущень,

– наголосив захист Кольб.

Адвокати повідомили, що протягом найближчих 3 днів до АТ "Універсал Банк", а також до Олега Гороховського та інших уповноважених осіб банку планують надіслати досудові вимоги з пропозицією врегулювати спір. Вони передбачають:

публічні персональні вибачення від пана Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування;

відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань;

розблокування банківського рахунку клієнтки.

Також захист планує надіслати банку адвокатський запит щодо інформації, яка з'явилася в українських медіа, про можливе існування внутрішнього чату працівників банку. За цими повідомленнями, у ньому могли поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації, які нібито обговорювали або висміювали.

Якщо досудове врегулювання не відбудеться, адвокати Карини Кольб звернуться до суду та інших передбачених законом інституцій для захисту її прав.

Як батько Карини відреагував на інцидент з Гороховським?

Вітчим Карини – військовослужбовець ЗСУ Андрій Кольб. У коментарі hromadske він прокоментував скандал з Гороховським. Чоловік розповів, що дізнався про нього від побратима. За його словами, уся родина була шокована.

Звичайно, мені неприємно… Там той м*д*к (Олег Гороховський – 24 Канал) зробив свої висновки, не розібравшись у ситуації,

– сказав вітчим Карини.

Чоловік розповів, що Карина разом із хлопцем зараз мешкають у Німеччині. Під час відеоверифікації вона перебувала в гостях у подруги, на стіні в якої висів прапор Словенії.

Військовий наголосив, що в його родині ніхто ніколи не підтримував проросійські погляди. І він сам, і його діти завжди були на боці України, тому ситуацію зі звинуваченнями вважає абсурдною.

Андрій Кольб зауважив, що вперше був призваний до війська ще у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення він знову мобілізувався та служив у 92 окрема штурмова бригада у піхоті. Під час боїв на Харківщині отримав поранення, після чого його перевели до тилової частини в Харкові.

