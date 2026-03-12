Зокрема, розпочато перевірку можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться також "Родина має проукраїнську позицію": вчителька розповіла про родину дівчини з триколором

Як коментує скандал Гороховський?

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що переглянув своє ставлення до власного вчинку. Водночас він наголосив: його позиція щодо біло-синьо-червоного прапора не змінилася.

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією,

– пояснив співзасновник Monobank.

Він також звернувся до клієнтів банкінгу та запевнив, що їхні персональні дані залишаються під надійним захистом. За його словами, це ключовий пріоритет Monobank. При цьому сервіс залишається однією з основних мішеней російських кібератак у фінансовому секторі, однак за весь час повномасштабної війни жодного витоку даних зафіксовано не було.

"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", – резюмував Олег Гороховський.

Попри це, на нього вже відкрили провадження

Дмитро Лубінець відреагував на скандал через публікацію співзасновника Monobank.

Я відреагував на ситуацію одразу – відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці,

– повідомив Лубінець.

Він додав, що персональні дані не можуть використовуватися як інструмент публічного тиску чи приниження, навіть якщо порушення сталося через емоційний сплеск чи суспільний резонанс.

Крім того, Лубінець зазначив, що навіть якщо помилка була непорозумінням або сталася через емоційний порив, закон залишається однаковим для всіх. А визнання провини не допоможе уникнути наслідків.

Що відомо про гучний скандал з Гороховським та Monobank?