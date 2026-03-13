Позже выяснилось, что за спиной Карины был флаг Словении, а ее отец воюет на фронте. Хотя Гороховский и признал свою неправоту, девушка готова защищать свои права в суде.
При каких условиях адвокаты Карины Кольб обратятся в суд?
Права Карины будут защищать юристы адвокатского объединения ADDATI GROUP.
По словам адвокатов, в течение последних четырех дней Карина стала объектом массированной волны публичной травли и безосновательных обвинений. В результате пострадала не только она, но и ее семья, в частности отец, который является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Из-за сильного психологического давления и волны агрессивных комментариев в соцсетях состояние здоровья Карины существенно ухудшилось. Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи зафиксировали острую реакцию на длительный стресс и бессонницу, в связи с чем ей назначили поддерживающее медикаментозное лечение. Сейчас девушка находится дома и временно не выходит на работу.
Мы убеждены, что в Украине не может существовать отдельной касты граждан, которым разрешено игнорировать требования законодательства, нарушать основополагающие права человека и подвергать невиновное лицо буллингу исключительно на основании собственных предположений,
– подчеркнула защита Кольб.
Адвокаты сообщили, что в течение ближайших 3 дней в АО "Универсал Банк", а также к Олегу Гороховскому и другим уполномоченным лицам банка планируют направить досудебные требования с предложением урегулировать спор. Они предусматривают:
- публичные персональные извинения от господина Гороховского на всех его личных страницах, на которых распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;
- возмещение причиненного ущерба, включая денежную компенсацию моральных и душевных страданий;
- разблокирование банковского счета клиентки.
Также защита планирует направить банку адвокатский запрос относительно информации, которая появилась в украинских медиа, о возможном существовании внутреннего чата работников банка. По этим сообщениям, в нем могли распространяться фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации, которые якобы обсуждали или высмеивали.
Если досудебное урегулирование не состоится, адвокаты Карины Кольб обратятся в суд и другие предусмотренные законом институты для защиты ее прав.
Как отец Карины отреагировал на инцидент с Гороховским?
Отчим Карины – военнослужащий ВСУ Андрей Кольб. В комментарии hromadske он прокомментировал скандал с Гороховским. Мужчина рассказал, что узнал о нем от побратима. По его словам, вся семья была шокирована.
Конечно, мне неприятно... Там тот м*д*к (Олег Гороховский – 24 Канал) сделал свои выводы, не разобравшись в ситуации,
– сказал отчим Карины.
Мужчина рассказал, что Карина вместе с парнем сейчас живут в Германии. Во время видеоверификации она находилась в гостях у подруги, на стене у которой висел флаг Словении.
Военный отметил, что в его семье никто никогда не поддерживал пророссийские взгляды. И он сам, и его дети всегда были на стороне Украины, поэтому ситуацию с обвинениями считает абсурдной.
Андрей Кольб отметил, что впервые был призван в армию еще в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения он снова мобилизовался и служил в 92 отдельная штурмовая бригада в пехоте. Во время боев на Харьковщине получил ранения, после чего его перевели в тыловую часть в Харькове.
Что известно о скандале с Кариной Кольб и Олегом Гороховским?
9 марта соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский опубликовал фото 19-летней Карины Кольб во время видеоверификации. За спиной девушки висел флаг, похожий на российский. Клиентка пыталась узнать, почему ее счет заблокировали. Гороховский потроллил ее в сети. "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая...", – написал бизнесмен.
В сети начали насмехаться над Кариной, обвиняя ее в пророссийских взглядах.
Впоследствии девушка заявила, что ее безосновательно облили грязью. На стене за ее спиной был не флаг России, а а флаг Словении. Более того, оказалось, что отец Карины – действующий военнослужащий ВСУ.
С Кариной связался военный Сергей Гнездилов. Девушка рассказала ему, что переехала из Харькова в Словению как беженка и жила там до 2024 года. Затем переехала в Германию, и живет именно в этой стране. Фото было сделано в квартире у подруги-словенки.
Позже Олег Гороховский извинился за публикацию фото клиентки, объяснив, что это была эмоциональная реакция на символы, связанные с Россией. Он заверил, что с персональными данными клиентов monobank все в порядке, и из банка за время войны не было ни одной утечки информации.
На соучредителя Monobank открыто производство из-за возможного нарушения законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.