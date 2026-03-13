Позже выяснилось, что за спиной Карины был флаг Словении, а ее отец воюет на фронте. Хотя Гороховский и признал свою неправоту, девушка готова защищать свои права в суде.

При каких условиях адвокаты Карины Кольб обратятся в суд?

Права Карины будут защищать юристы адвокатского объединения ADDATI GROUP.

По словам адвокатов, в течение последних четырех дней Карина стала объектом массированной волны публичной травли и безосновательных обвинений. В результате пострадала не только она, но и ее семья, в частности отец, который является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Из-за сильного психологического давления и волны агрессивных комментариев в соцсетях состояние здоровья Карины существенно ухудшилось. Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи зафиксировали острую реакцию на длительный стресс и бессонницу, в связи с чем ей назначили поддерживающее медикаментозное лечение. Сейчас девушка находится дома и временно не выходит на работу.

Мы убеждены, что в Украине не может существовать отдельной касты граждан, которым разрешено игнорировать требования законодательства, нарушать основополагающие права человека и подвергать невиновное лицо буллингу исключительно на основании собственных предположений,

– подчеркнула защита Кольб.

Адвокаты сообщили, что в течение ближайших 3 дней в АО "Универсал Банк", а также к Олегу Гороховскому и другим уполномоченным лицам банка планируют направить досудебные требования с предложением урегулировать спор. Они предусматривают:

публичные персональные извинения от господина Гороховского на всех его личных страницах, на которых распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;

возмещение причиненного ущерба, включая денежную компенсацию моральных и душевных страданий;

разблокирование банковского счета клиентки.

Также защита планирует направить банку адвокатский запрос относительно информации, которая появилась в украинских медиа, о возможном существовании внутреннего чата работников банка. По этим сообщениям, в нем могли распространяться фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации, которые якобы обсуждали или высмеивали.

Если досудебное урегулирование не состоится, адвокаты Карины Кольб обратятся в суд и другие предусмотренные законом институты для защиты ее прав.

Как отец Карины отреагировал на инцидент с Гороховским?

Отчим Карины – военнослужащий ВСУ Андрей Кольб. В комментарии hromadske он прокомментировал скандал с Гороховским. Мужчина рассказал, что узнал о нем от побратима. По его словам, вся семья была шокирована.

Конечно, мне неприятно... Там тот м*д*к (Олег Гороховский – 24 Канал) сделал свои выводы, не разобравшись в ситуации,

– сказал отчим Карины.

Мужчина рассказал, что Карина вместе с парнем сейчас живут в Германии. Во время видеоверификации она находилась в гостях у подруги, на стене у которой висел флаг Словении.

Военный отметил, что в его семье никто никогда не поддерживал пророссийские взгляды. И он сам, и его дети всегда были на стороне Украины, поэтому ситуацию с обвинениями считает абсурдной.

Андрей Кольб отметил, что впервые был призван в армию еще в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения он снова мобилизовался и служил в 92 отдельная штурмовая бригада в пехоте. Во время боев на Харьковщине получил ранения, после чего его перевели в тыловую часть в Харькове.

