Starlink в Україні: Пентагон продовжив контракт із компанією Ілона Маска

Контракт на використанні інтернет-послуг в Україні із компанією SpaceX Ілона Маска діятиме наступні 6 місяців, а його вартість сягає трішки більше, ніж 14 мільйонів доларів.

В Україні надалі буде інтернет завдяки Starlink

Прессекретарка Командування космічних систем США Бонні Пойндекстер повідомила, що Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска, який діятиме до 30 листопада. Його вартість склала 14,1 мільйона доларів.

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Йдеться про надання інтернет-послуг Starlink в Україні.

Контракт забезпечує доступ до супутників Starlink, обладнання та підтримки клієнтів на погоджених умовах,

– зауважила Бонні Пойндекстер.

Крім того, варто додати, що це лише частина контрактів на 2,5 мільярди доларів, які SpaceX виграла в рамках програми запуску військових супутників.

Контроль над частиною Starlink

SpaceX бере участь у новому раунді торгів, конкуруючи з United Launch Alliance – спільним підприємством Lockheed Martin Corp. та Boeing Co.

Торік певна кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Пентагону. Біограф американського мільярдера Ілона Маска Волтер Айзексон в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що Маск обрав відмежування від російського вторгнення в Україну.

Це через страх, що технології компанії SpaceX можуть призвести до ядерної війни.

Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитись, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни,

– цитує Айзексон Маска.

Як відомо, Ілон Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.