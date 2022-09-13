Відкрились у Чугуєві та Балаклії: "Нова пошта" відновлює відділення на деокупованій Харківщині

"Нова пошта" виділила 50 мільйонів гривень для відновлення роботи своїх відділень у деокупованих населених пунктах Харківщини. 12 вересня представництва компанії вже запрацювали у звільнених Чугуєві та Балаклії.

Очікується, що до кінця вересня "Нова пошта" відкриє загалом 50 точок сервісу. Про це розповіла директорка з управління репутацією групи компаній "НП" Олена Плахова.

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Плани "Нової пошти" на деокупованій Харківщині

Після 24 лютого в окупації у Харківській області перебували 170 відділень "Нової пошти" у 149 населених пунктах. За словами Плахової, більшість з них нині дуже пошкоджені або перебувають у напівзруйнованому стані. Тому компанія вже виділила на їхнє відновлення 50 мільйонів гривень.

Наразі "Нова пошта" готує перезапуск роботи 14 відділень уже цього тижня, а наступного мають запрацювати ще 15 представництв на деокупованих територіях Харківщини.

До кінця місяця ми відкриємо ще 50 точок сервісу навіть у невеликих селах. До 1 жовтня відновимо роботу 80% мережі по всіх деокупованих населених пунктах Харківської області,

– поділилася планами представниця "Нової пошти".

Нагадаємо, що станом на 13 вересня Збройні Сили України звільнили з-під російської окупації майже всю територію Харківської області. Нині там тривають зачистки, розпочався процес соціальних виплат та постачання гуманітарних вантажів населенню.