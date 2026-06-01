Правила бронювання у 2026 році: в уряді повідомили нові умови

В Україні зазнають змін правла щодо бронювання. Також планують переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Що відомо про бронювання для бізнесу?

Про це йдеться у Постанові Кабміну від 30 травня поточного року.

Згідно з постановою, рішення щодо визнання підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, зберігають свою чинність протягом строку, на який вони прийняті. Проте не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Також до 10 червня 2026 року має відбутися перегляд, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими.

А до 1 липня поточного року заплановане проведення аналізу відповідності підприємств, установ та організацій, визначених критично важливими.

Що це означає? Якщо виключили критерій, на підставі якого підприємство було визначено критично важливим, то воно втрачає право на бронювання.

Зверніть увагу! Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня 2026 року.

Що ще варто знати про бронювання в Україні?

Ольга Насонова, керівниця "Ресторанного консалтингу", розповідала, що український ресторанний бізнес дуже довго працює в умовах хронічного браку працівників. Бронювання для працівників немає взагалі. У зв'язку з цим, бізнес наймає працівників до 25 років або від 60 років та старше.

Водночас чоловіків призовного віку, які не мають броні, возять службовим транспортом. А іноді вони можуть навіть залишатися ночувати у закладах.

Також нещодавно повідомили ще одні нові правила бронювання: щоб підприємство отримало статус критично важливого, середня зарплата на ньому має бути не меншою за три мінімальні. Наразі це 25 941 гривня. Для прифронтових територій вимогу знизили – до 21 618 гривень. Ці території визначені в наказі Мінрозвитку.