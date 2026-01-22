"Приватбанк" обнуляє тарифи для ФОПів: як платити менше у 2026 році
- У 2026 році "Приватбанк" скасовує щомісячну абонплату для ФОПів, які здійснюють розрахунки бізнес-карткою на певну суму.
- Банк також скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали, знижує тарифи на платежі в інші банки та зменшує комісії за валютні операції.
У 2026 році "Приватбанк" запроваджує масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців. Дехто з ФОПів зможе не сплачувати обслуговування рахунку й комісії.
Які нові умови тарифів для ФОП?
Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії, повідомляє "Приватбанк".
Дивіться також Потрібно терміново замінити картку "Приватбанку": хто з українців має її перевипустити
Згідно з новими правилами, якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.
Які комісії скасують і зменшать?
Окрім нульової абонплати для активних ФОПів банк:
- повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування;
- знижує тарифи на платежі в інші банки;
- зменшує комісії за валютні операції.
Це має зменшити фінансове навантаження на підприємців, які працюють із клієнтами та постачальниками в Україні й за кордоном.
Що треба знати клієнтам "Приватбанку"?
"Приватбанк" підписав угоду з ЄІБ та ЄІФ, що надасть доступ малому та середньому бізнесу до фінансування на суму до 100 мільйонів євро. Угода передбачає портфельну гарантію, яка покриватиме 30 – 80% суми окремого кредиту, знижуючи ризики для банку і роблячи кредитування доступнішим.
З 1 січня 2026 року "Приватбанк" впровадив платну доставку банківських карток в Україні та за кордоном, яка коштуватиме 80 гривень з ПДВ. Випуск картки "Універсальна" буде безкоштовним до 6 штук на рік, після чого коштуватиме 100 гривень.
З 1 червня 2025 року ліміт на перекази складає 100 тисяч гривень для клієнтів низького та середнього рівня ризику, а для клієнтів з високим ризиком – 50 тисяч гривень. Ліміти не поширюються на платежі за товари, оплату послуг.