Перші приватизаційні аукціони у 2023 році: ФДМУ вже підготував список підприємств
Джерело:Фонді держмайна
У січні 2023 року відбудуться сім торгів. У Фонді держмайна (ФДМУ) вже підготувала перелік підприємств, які виставлять на приватизаційні аукціони.
У січні учасники торгів змагатимуться за право придбання 7 лотів. Найдорожче коштуватиме приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами на Івано-Франківщині, майже у 2 мільйони гривень.
Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світлаВажливо! Аукціони з приватизації відбудуться з 3 по 9 січня 2023 року.
Які підприємства вже підготували до аукціонів:
- будівля лабораторії в Одеській області зі стартовою ціною 62 854 гривень;
- адміністративне приміщення на Дніпровщині – понад 1000 гривень;
- приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами на Івано-Франківщині – 1,7 мільйона гривень;
- фундамент нежитлової будівлі у Львівській області – понад 11 тисяч гривень.
Нагадаємо, що під час аукціонів з малої приватизації, котрі тривали з 12 по 16 грудня, загальна сума переможних пропозицій склала 100 мільйонів гривень.
Цього тижня Фонд держмайна планував провести ще 28 аукціонів з малої приватизації. Зокрема, на торги виставлять 50% державного пакету акцій ПАТ "Оріон", що в Одесі, зі стартовою ціною у 6,85 мільйона гривень.