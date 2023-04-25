Нафта є, а возити – нема як: у Росії закінчуються деталі до танкерів

Російським суднам не вистачає деталей до двигунів. Через це транспортування нафти та інших вантажів затримується, а виробництво танкерів та океанських суден припиняється.

Проблеми суднобудівного гіганта з деталями

Російська Об'єднана суднобудівна корпорація стикнулася із проблемами. Суднобудівний гігант не має достатньої кількості деталей для двигунів.

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що така ситуація склалася внаслідок накладання західних санкцій на Росію та встановлення експортного контролю. Це призвело до того, що перервалися постачання деталей двигунів, гвинтів й паливних насосів.

За статистикою у 2020 році Корпорації вдалося звести 17 кораблів, у 2021 році – 16 суден, а у 2022 – тільки 4.

Санкції проти Росії