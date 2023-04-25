Проблеми суднобудівного гіганта з деталями
Російська Об'єднана суднобудівна корпорація стикнулася із проблемами. Суднобудівний гігант не має достатньої кількості деталей для двигунів.
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За статистикою у 2020 році Корпорації вдалося звести 17 кораблів, у 2021 році – 16 суден, а у 2022 – тільки 4.
Санкції проти Росії
- Зараз Росія стала тією країною, на яку наклали чи не найбільше санкцій у світі. Вони стосуються як осіб, пов’язаних з війною, так й фінансових операцій за участю російських організацій.
- Також обмеження введені на експорт певних товарів до Росії та імпорт більшості товарів з Росії тощо. У тому числі ембарго на російську нафту.
- 10 російських кредиторів вже виключені з SWIFT. Однак повністю усіх відключити від системи неможливо.
- Європа відмовилася від російського газу. За прогнозами консалтингової компанії Rystad Energy, продаж блакитного палива в Росії скоротиться з 241 мільярда кубометрів у 2021 році до 136 мільярдів кубометрів у 2023 році.