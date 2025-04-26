Продажі на OLX: як податкова відслідковує продавців і які можливі штрафи

Українське законодавство дозволяє громадянам продавати вживані речі чи інші товари без реєстрації ФОП. Однак є і певні застереження.

Продажі на OLX

Якщо діяльність набуває системного характеру, податкова може розцінити її як підприємницьку та притягнути до відповідальності. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Що дозволено без ФОП:

Продавати особисті речі (наприклад, стару техніку, меблі, книги) через OLX, Prom чи соцмережі.

Продажі мають бути одноразовими, не мати комерційної мети.

Відсутність ознак систематичності: до 2 – 3 однотипних угод на рік.

Коли виникає ризик:

Регулярні продажі, особливо нових або однотипних товарів.

Виготовлення і реалізація хендмейду (прикраси, одяг, косметика).

Перепродаж товарів, придбаних спеціально з цією метою.

Зауважте. У таких випадках діяльність може бути визнана підприємницькою, що передбачає реєстрацію ФОП і сплату податків.

Податки і штрафи

ПДФО – 18% і військовий збір — 1,5% з доходу.

і з доходу. Якщо діяльність визнається господарською – ще й ЄСВ – 22% .

. Штраф за ведення бізнесу без реєстрації – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень (повторне порушення – до 85 тисяч гривень).

(повторне порушення – до 85 тисяч гривень). 340 гривень – штраф за відсутність податкового обліку.

– штраф за відсутність податкового обліку. Можлива конфіскація товарів чи виручки .

. В окремих випадках – можлива передача справи до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як слідкує податкова

Податкова моніторить платформи з фіскальними інструментами: OLX Доставка, Нова Пошта (накладений платіж), Prom тощо. Далі сервіси передаватимуть інформацію про транзакції: ПІБ, суму, частоту продажів.

Крім того, податкова може моніторити і соцмережі, зокрема сторінки блогерів. Та в пріоритеті все ж – великі обороти, не дрібні одноразові продажі.