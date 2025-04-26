Продажі на OLX: як податкова відслідковує продавців і які можливі штрафи
- Податкова може визнати систематичні продажі через платформи типу OLX як підприємницьку діяльність, для якої потрібна реєстрація ФОП і сплата податків.
- За ведення бізнесу без реєстрації передбачені штрафи від 17 до 85 тисяч гривень, а також можливі додаткові санкції, такі як конфіскація товарів або передача справи до БЕБ.
Українське законодавство дозволяє громадянам продавати вживані речі чи інші товари без реєстрації ФОП. Однак є і певні застереження.
Продажі на OLX
Якщо діяльність набуває системного характеру, податкова може розцінити її як підприємницьку та притягнути до відповідальності. Детальніше про це розповідає 24 Канал.
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Що дозволено без ФОП:
- Продавати особисті речі (наприклад, стару техніку, меблі, книги) через OLX, Prom чи соцмережі.
- Продажі мають бути одноразовими, не мати комерційної мети.
- Відсутність ознак систематичності: до 2 – 3 однотипних угод на рік.
Коли виникає ризик:
- Регулярні продажі, особливо нових або однотипних товарів.
- Виготовлення і реалізація хендмейду (прикраси, одяг, косметика).
- Перепродаж товарів, придбаних спеціально з цією метою.
Зауважте. У таких випадках діяльність може бути визнана підприємницькою, що передбачає реєстрацію ФОП і сплату податків.
Податки і штрафи
- ПДФО – 18% і військовий збір — 1,5% з доходу.
- Якщо діяльність визнається господарською – ще й ЄСВ – 22%.
- Штраф за ведення бізнесу без реєстрації – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень (повторне порушення – до 85 тисяч гривень).
- 340 гривень – штраф за відсутність податкового обліку.
- Можлива конфіскація товарів чи виручки.
- В окремих випадках – можлива передача справи до Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Як слідкує податкова
Податкова моніторить платформи з фіскальними інструментами: OLX Доставка, Нова Пошта (накладений платіж), Prom тощо. Далі сервіси передаватимуть інформацію про транзакції: ПІБ, суму, частоту продажів.
Крім того, податкова може моніторити і соцмережі, зокрема сторінки блогерів. Та в пріоритеті все ж – великі обороти, не дрібні одноразові продажі.